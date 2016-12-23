قصف يمني لمواقع عسكرية في العمق السعودي

الميادين

أفاد مصدر عسكري لـبمقتل أكثر من 30 عنصراً من قوات هادي بينهم القيادي الميداني المقدّم حمزة زياد وجرح عدد آخرين خلال تصدي الجيش واللجان لثلاثة زحوفات متتالية لقوات هادي باتجاه مناطق الجَبِيْل والمُريحات والمَنارة في مديرية نِهم شمال شرق العاصمة صنعاء، بعد مواجهات عنيفة.

وأضاف المصدر بأن طائرات التحالف السعودي شنّت 15 غارة جوية على مناطق المَجاوِحة والمنار والقَتَب ْوالخط العام وعقبة الصَناني وبين تلك الغارات قنابل عنقودية لإسناد عمليات الزحف .

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وإلى محافظة الجوف حيث أعلن مصدر عسكري آخرعن مقتل وجرح 28عنصراً من قوات هادي خلال المواجهات مع الجيش واللجان، موضحاً أن 15 عنصراً قتلوا وجرح 13 آخرين خلال سيطرة الجيش واللجان في مديرية المصّلوب.

كما شنّت طائرات التحالف 3 غارات جوية على المديرية ذاتها في محاولة لإسناد قوات هادي على الأرض شمالي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شرق اليمن

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امّا في تعز جنوبي اليمن فقد قتل 4 عناصر من قوات هادي في التبة السوداء بمديرية الضَباب المدخل الجنوبي للمدينة بعد مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية، كما أصيب أركان حرب ما يسمى بلواء العاصفة التابع لقوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان الشعبية بالقرب من معسكر التشريفات شرق المدينة، وشهدت المناطق المحيطة بمعسكر الدفاع الجوي شمال تعز مواجهات بين طرفي القتال أدت إلى مقتل عدد من قوات هادي وفق ما تحدث به مصدر عسكري يمني

واستهدفت طائرات التحالف السعودي بـ 10 غارات جوية مديريات كتاف وسحار باقِم الحدودية غربي صعدة شمال اليمن، بالتزامن مع استهداف معسكر اللواء 127 في مديرية قفلة عذِر بمحافظة عَمْران المجاورة لصعدة.

وعلى الحدود اليمنية السعودية، شنّت قوات الجيش واللجان الشعبية فجر الجمعة قصفاً صاروخياً ومدفعياً على منفذ الطِوال السعودي في جيزان.

بالتوازي، قصف الجيش واللجان تجمعات قوات هادي في أطراف صحراء ميدي الحدودية مع السعودية، فيما شنت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديرية حرض الحدودية في محافظة حَجة غرب اليمن

و في حين دمّر العمق السعودي الجيش واللجان دبابتي "أبرامز" للقوات السعودية شمالي موقع الكرس وجوار برج موقع جَوبَح العسكري بجيزان السعودية، وقتل جندي سعودي في موقع التبة الحمراء بالمنطقة ذاتها، دمّرت دُمرت آلية عسكرية سعودية بصاروخ موجّه للجيش واللجان في موقع الهجلة عسير.

وفي نجران قُتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ودمرت آلية عسكرية لهم بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في منفذ الخضراء بنجران السعودية.