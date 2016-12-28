اليمن: معارك مستمرة..وقتلى وجرحى من قوات هادي جنوب غرب تعز

الميادين

أفاد مراسلبشنّ طائرات التحالف السعودي 7 غارات جوية على مصنع للبلاستيك بمنطقة رَيْمة حَميد بمديرية سَنْحَان جنوب العاصمة صنعاء .

للميادين

للميادين

للميادين

وأكدّ مصدر عسكريسقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي في استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات لـ 8 أطقم عسكرية تابعة لهم بمثلث الحَيمة بمديرية الوازعِية جنوب غرب تعز، كما شنّت طائرات التحالف السعودي 3 غارات جوية استهدفت فيها منطقة العُمري بمديرية ذُوباب الساحلية ومنطقة المَخَا جنوب المدينة، فيما تستمر المعارك بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى بمديرية الصّلو جنوبا، وأفاد المصدر بمقتل 2 وجرح 2 آخرين من قوات هادي في المديرية ذاتها بعد مواجهات مع الجيش واللجان الشعبية، وتمتد الاشتباكات المتقطعة والقصف المدفعي المتبادل في المناطق الشرقية على مقربة من معسكر التشريفات وحتى محيط معسكر الدفاع الجوي شمالا دون إحراز أي تقدم لكلا الطرفين.وفي مديرية نِهم شمال شرق صنعاء كثفت طائرات التحالف السعودي من غاراتها الجوية حيث شنت 4 غارات جوية على مناطق مَحْلي وبني نَاجي وبني شَكوان وامتدت الغارات لتستهدف بغارتين جويتين شرق بني عامر ومنطقة بني أَسْتَر وغارتين جويتين على منطقة القَتَبْ مع استهداف جنوب سد العِقْرَان بغارة جوية بالمديرية ذاتها، كما تحدث مصدر عسكري يمني عن استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي المسنودة بالتحالف السعودي بأحد التباب أسفل فرضة نهم بصاروخ موجه.يأتي ذلك بعد صدّ الجيش واللجان الشعبية لزحف قوات هادي باتجاه جنوب وغرب منطقة المَدْفُون ومقتل وجرح العشرات منهم خلال الساعات الماضية وفق ما تحدث به مصدر عسكريوفي مأرب شمال شرق اليمن شنّت طائرات التحالف السعودي غارتين جويتين على مديرية صِرواح غربا، وتأتي الغارات على وقع مواجهات متقطعة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى بمناطق متفرقة بالمديرية ذاتها.أما الجوف المحاذية لمأرب شرق اليمن، فقد قال مصدر عسكري إنّ قصفاً مدفعياً للجيش واللجان الشعبية استهدف تجمعات قوات هادي بمنطقة صَبْرين بمديرية الخَبْ والشَعف شمال المحافظة، واستمرت مقاتلات التحالف السعودي في غاراتها الجوية على محافظتي البيضاء والحُديدة حيث شنت 4 غارات جوية على معسكر الدفاع الساحلي بمنطقة الصَليْف بالحديدة غربا، وألقت قنبلة ضوئية على منطقة مُكَيْرَاس بمحافظة البيضاء وسط اليمن.وعلى الحدود اليمنية السعودية تحدّث مصدر عسكريعن إطلاق الجيش واللجان الشعبية صلية من صواريخ الكاتيوشا على قيادة ثّويْلَة واستهداف موقع المِسْيَال بقذائف المدفعية بعَسير السعودية.