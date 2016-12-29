إسقاط طائرة أباتشي سعودية بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية في نجران

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أفاد مصدر عسكري يمني ابإسقاط طائرة من نوع "أباتشي" سعودية في نجران الخميس بنيران الجيش اليمني واللجان الشعبية، مشيراً إلى مقتل 5 جنود سعوديين وإحراق دبابة أبرامز أيضاً في موقع القيادة في نجران بالسعودية.وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية بدورها عن مقتل وجرح العشرات من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بينهم قيادات ميدانية خلال صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة زحف كبيرة لهم باتجاه جبلي القَتَبْ والمَنَارة ومنطقة المَدْفُون في مديرية نِهم شمال شرق العاصمة صنعاء. يأتي ذلك بالتزامن مع اسناد جوي مكثف لمقاتلات التحالف السعودي التي شنّت 6 غارات جوية متتالية أثناء المواجهات المحتدمة.

كذلك أغارت مقاتلات التحالف السعودي على منطقة القَتَبْ وغرب جبل الكُحْل واستهدفت جنوب سد العِقْرَان بغارة جوية بالمديرية ذاتها. يأتي ذلك بعد صدّ الجيش واللجان الشعبية لعدة زحوفات واسعة لقوات هادي باتجاه منطقة المَدْفُون ومناطق محيطة بها على مدار 7 أيام، وفق ما تحدث به مصدر عسكري

إلى ذلك استشهد مدني وجرح إثنين آخرين بغارتين جويتين للتحالف السعودي استهدفت حفاراً للمياه بمديرية همْدان شمالي غرب العاصمة صنعاء.

وفي مأرب قتل وجرح العديد من قوات هادي ودمرت 3 آليات عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه منطقة المخْدرة في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد.

وإلى تعز فقد تجددت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى في محيط معسكر الدفاع الجوي شمالي غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل 5 عناصر من قوات هادي وجرح آخرين منهم. كما دارت مواجهات مماثلة بين طرفي القتال في محيط معسكر التشريفات وحي الدعوة في الشمال الشرقي للمدينة، فيما شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على شرق منطقة العُمَري في مديرية ذُباب الساحلية جنوبي غرب المحافظة .

وفي محافظة الجوف استهدفت قوات الجيش واللجان بالمدفعية الثقيلة تجمعات قوات هادي في منطقة صَبْرين بمديرية الخَبْ والشَعف شمالي المحافظة الصحراوية شرق اليمن.

وإلى ما وراء الحدود اليمنية فقد استهدفت قوات الجيش واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية منفذ علب وموقع الشبكة في عسير السعودية.

وفي نجران فقد أفاد مصدر عسكريعن تدمير آليتين عسكريتين للقوات السعودية في موقعي الهجلة ورجلاء بنجران السعودية.