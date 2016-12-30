اليمن: تدمير آليات عسكرية سعودية في جيزان والرجلاء

الميادين

أفاد مصدر عسكري يمني لـبمقتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بأكثر من 20 غارة جوية باتجاه جبل حيْد الذهب المطل على مفرق الجوف شرقي نِهْم.









وجرت محاولات زحف قوات هادي باتجاه جبل حيد بعد إحباط الجيش واللجان لعمليات التقدّم المدعومة بغطاء جوّي كثيف للتحالف السعودي باتجاه منطقة بادين في والتلة الحمراء منذ صباح الجمعة في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء ومنطقة الربيْعة وتلال الحماجِرة في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد.







وأتى ذلك بعد ساعات من إحباط الجيش واللجان محاولة تقدّم لقوات هادي باتجاه منطقتي الهَجَر والصفراء، أسفرت عن مقتل وجرح العديد منهم وتدمير آلية عسكرية لهم في موقع السليم بمديرية عسيلان غربي محافظة شبْوة شرق اليمن، في حين شنّت طائرات التحالف السعودي بـ 4 غارات جوية جبل ناصة في مديرية مُريْس شمالي محافظة الضّالِع جنوب اليمن.





وفي محافظة صعدة استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ 8 غارات جوية منطقة آل الصيفي في مديرية سحار والحصّامة في مديرية الظاهر غربي المحافظة شمال اليمن، كما طاولت غارات جوية للتحالف السعودي منطقة يخْتُل في مديرية المَخَا الساحلية غرب المحافظة جنوب البلاد .





بالتوازي، دمّر الجيش واللجان آليتين عسكريتين سعوديتين في موقع المصفق بجيزان السعودية، في المقابل شنّت طائرات التحالف السعودي 5 غارات جوية بقنابل عنقودية على قرية الدحْرة وموقعي تويلق والدود في جيزان السعودية.





وفي نجران السعودية أيضاً، أفاد مصدر عسكري للميادين بتدمير آلية سعودية ومقتل طاقمها إثر استهدافها من قبل الجيش واللجان بصاروخ موّجه في مرتفعات رجّلاء السعودية.





وكانت المواجهات العسكرية استمرت طيلة ليل الخميس وفجر الجمعة بين الجيش اليمني واللجان الشعبية من جهة، والتحالف السعودي من جهة أخرى في كل من مأرب والجوف وتعز وعلى الحدود اليمنية السعودية استهدفت قوات الجيش واللجان بالصواريخ والمدفعية منفذ علب وموقع الشبكة السعودي العسكري في عسير.





وجاءت هذه التطورات بعد مقتل عدد من الجنود السعوديين في موقعي القيادة والطلعة في نجران وجيزان بعملية نوعية للجيش واللجان، بعد إسقاط طائرة "أباتشي" سعودية وأخرى دون طيّار للتحالف بالقرب من موقع مشعل العسكري.

