70 غارة جوية سعودية لمنع تقدم الجيش اليمني في جيزان السعودية

للميادين

أفاد مصدر عسكريبمقتل وجرح 30 عنصراً من قوات الرئيس هادي وتدمير 3آليات عسكرية لهم خلال محاولتهم الزحف باتجاه منطقة الهَجَر في مديرية عسيلان غربي محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، إلى ذلك سيطر الجيش واللجان على 3 مواقع في منطقة الخليفين بمديرية الخب والشعف شمالي محافظة الجوف الحدودية مع السعودية شرق اليمن.

وفي محافظة مأرب المجاورة دمر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي في منطقة المَخْدَرَة بمديرية صِرواح، فيما شنت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات على المديرية ذاتها غربي المحافظة شمال شرق اليمن .

وإلى تعز استشهد مدني وأصيب 3 آخرون بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم في مديرية ذُباب الساحلية التي كثفت فيها قوات هادي من قصفها الصاروخي على منطقتي العمري والحريقية في المديرية نفسها جنوبي غرب المحافظة.

في غضون ذلك استهدفت مقاتلات التحالف السعودي ب 20غارة جوية منطقتي الديوان والغيل في مديرية كتاف ومنطقة الملاحيظ في مديرية الظاهِر ومنطقتي آل صُبْحان والمصاحِف في مديرية باقِم غربي صعدة شمال اليمن.

أما عند الحدود اليمنية السعودية قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ودُمر مخزن أسلحة وآليتين عسكريتين لهم خلال اقتحام الجيش واللجان مركز الملْزوز السعودي، عملية تقدم الجيش واللجان جاءت بالتزامن مع استهداف مواقع الطنانة والعزة والشرحاء ومركزي ثلا والجمايم السعودي بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

في المقابل شنت طائرات الأباتشي والحربية للتحالف السعودي أكثر من 70 غارة جوية على قرى الدحرة وقوى والمبْرك لمنع تقدم الجيش واللجان الشعبية في تلك المناطق بجيزان السعودية .

كما استهدفت قوات الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا موقع آل حماد في نجران السعودية.