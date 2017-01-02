مقتل 10 جنود سعوديين بقصف مدفعي للجيش اليمني

أفاد مراسل الميادين في اليمن بأن مقاتلات التحالف السعودي جددّت شن غاراتها على منطقة الزافِن في مديرية ثُلا بمحافظة حجة غرب اليمن، مضيفاً أنه في محافظة الحُديْدة شنّت طائرات التحالف سلسلة غارات على مديرية الحَجيْلة ومعسكر الدفاع الساحلي غداة استشهاد مدنيين إثنين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مفرق الصليف شمالي المدينة الساحلية غرب اليمن.

وأشار المراسل إلى أن مقاتلات التحالف السعودي عاودت شنّ غاراتها على مديرية صِرواح مستهدفةً بذلك منطقة المَخْدَرَة بعد ساعات من استشهاد 5أشخاص وجرح 3 آخرين بغارة جوية استهدفت منزلهم في وادي حَبَاب بالمديرية ذاتها غربي مأرب شمال شرق اليمن.

أما في تعز، أففاد مراسل الميادين بقتل وجرح عدد من قوات الرئيس هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف مواقعهم في منطقة الحريقية بمديرية ذُباب الساحلية جنوبي غرب تعز.

وفي ما وراء الحدود اليمنية أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل 10جنود سعوديين وتدمير جرافة وآلية عسكريتين لهم باستهداف الجيش واللجان لهم خلف موقع السُديس بالتزامن مع تدمير آلية سعودية في مرتفعات رجّلاء بنجران السعودية.



في المقابل شنّت طائرات التحالف السعودي 5غارات جوية على جبل النار وفج حرض بمديرية حرض الحدودية في محافظة حَجة غرب اليمن بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف للقوات السعودية على منطقة آل الشيخ في مديرية مُنبه غربي صعدة شمال اليمن.

وإلى جيزان، استهدفت المدفعية الثقيلة ثكنات وتحصينات الجنود السعوديين في مبنى الجوازات بمنطقة الطِوال بجيزان السعودية.

