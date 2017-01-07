اليمن: مقتل جندي سعودي وتدمير آلية عسكرية في عسير السعودية

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أكد مصدر عسكري"تدمير 7 آليات عسكرية وقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل فاشلة باتجاه منطقة الحريقية بمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز".وتحدث المصدر نفسه عن "مقتل جندي سعودي وتدمير آلية عسكرية في موقع "نشمه" في عسير السعودية".وشنّت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على منزل مواطن بمنطقة خيوان بمحافظة عمران شمال اليمن، وسط أنباء عن سقوط شهداء وجرحى. فيما كان استشهد 10مدنيين وجُرح 3 آخرون بغارتين جويتين استهدفتا سيارة تقلهم في منطقة بني يوسف بمديرية الحيْمة الداخلية غربي العاصمة اليمنية صنعاء، كما استهدفت غارات التحالف جبل عطّان عند الناحية الجنوبية للعاصمة.وأحبط الجيش واللجان محاولة زحف جديدة لقوات هادي باتجاه منطقة المدْفون شرق مديرية نِهْم عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء. وأشار المصدر العسكري إلى "استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على التلال الرملية ونقاط انتشارهم في منطقة السادة بمديرية عسيلان"، مؤكداً مقتل وجرح العشرات من قوات هادي في ما وصفها بـ"العملية النوعية".

ويأتي هذا التقدم بعد يوم واحد من بسط الجيش واللجان سيطرتهما على مواقع العَلَم والمحطة والشبكة في المديرية ذاتها غربي محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.