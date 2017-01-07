اليمن: مقتل جندي سعودي وتدمير آلية عسكرية في عسير السعودية

طائرات التحالف السعودي تشن غارة جوية على منزل مواطن بمنطقة خيوان بمحافظة عمران شمال اليمن، وأنباء عن سقوط شهداء وجرحى. وتَجددُ القصف المدفعي بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي في كل المناطق اليمنية.
أكد مصدر عسكري للميادين "تدمير 7 آليات عسكرية وقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لمحاولة تسلل فاشلة باتجاه منطقة الحريقية بمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز".
وتحدث المصدر نفسه عن "مقتل جندي سعودي وتدمير آلية عسكرية في موقع "نشمه" في عسير السعودية".
وشنّت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على منزل مواطن بمنطقة خيوان بمحافظة عمران شمال اليمن، وسط أنباء عن سقوط شهداء وجرحى. فيما كان استشهد 10مدنيين وجُرح 3 آخرون بغارتين جويتين استهدفتا سيارة تقلهم في منطقة بني يوسف بمديرية الحيْمة الداخلية غربي العاصمة اليمنية صنعاء، كما استهدفت غارات التحالف جبل عطّان عند الناحية الجنوبية للعاصمة.
وأحبط الجيش واللجان محاولة زحف جديدة لقوات هادي باتجاه منطقة المدْفون شرق مديرية نِهْم عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء. وأشار المصدر العسكري إلى "استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على التلال الرملية ونقاط انتشارهم في منطقة السادة بمديرية عسيلان"، مؤكداً مقتل وجرح العشرات من قوات هادي في ما وصفها بـ"العملية النوعية". ويأتي هذا التقدم بعد يوم واحد من بسط الجيش واللجان سيطرتهما على مواقع العَلَم والمحطة والشبكة في المديرية ذاتها غربي محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.
وتحدث المصدر نفسه عن "مقتل جندي سعودي وتدمير آلية عسكرية في موقع "نشمه" في عسير السعودية".
وشنّت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على منزل مواطن بمنطقة خيوان بمحافظة عمران شمال اليمن، وسط أنباء عن سقوط شهداء وجرحى. فيما كان استشهد 10مدنيين وجُرح 3 آخرون بغارتين جويتين استهدفتا سيارة تقلهم في منطقة بني يوسف بمديرية الحيْمة الداخلية غربي العاصمة اليمنية صنعاء، كما استهدفت غارات التحالف جبل عطّان عند الناحية الجنوبية للعاصمة.
وأحبط الجيش واللجان محاولة زحف جديدة لقوات هادي باتجاه منطقة المدْفون شرق مديرية نِهْم عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء. وأشار المصدر العسكري إلى "استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على التلال الرملية ونقاط انتشارهم في منطقة السادة بمديرية عسيلان"، مؤكداً مقتل وجرح العشرات من قوات هادي في ما وصفها بـ"العملية النوعية". ويأتي هذا التقدم بعد يوم واحد من بسط الجيش واللجان سيطرتهما على مواقع العَلَم والمحطة والشبكة في المديرية ذاتها غربي محافظة شبوة جنوبي شرق البلاد.
الجيش واللجان يُفشلان هجوماً لقوات هادي
أما في تعز دمّر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي في تلة الوكيل شمالي شرق المدينة و3 آليات عسكرية لقوات هادي أيضاً في منطقة الحريقية، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي إستهدف تجمعاتهم في الجهة الشرقية من منطقتي كهبوب والسُيقا بمديرية ذُباب الساحلية، على وقع غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت منطقة العـُمري في ذات المديرية. كما كان الجيش واللجان قد أفشل هجوماً لقوات هادي المسنود بغطاء جوي مكثف من طائرات التحالف السعودي باتجاه كهبوب، موقعاً العديد من القتلى والجرحى في صفوفهم بمديرية ذُباب جنوبي غرب تعز المحاذية لمحافظة لحج. هذا وتجدد القصف المدفعي بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى في منطقة الضباب عند المدخل الجنوبي لمدينة تعز بالتزامن مع قصف مدفعي مماثل بين الطرفين في منطقة الجَحْملية شرقي المدينة ذاتها جنوب اليمن.
وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي والجنود السعوديين
وفي صعدة استشهد مدنيين إثنين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في منطقة آل الشيخ بمديرية مُنبْه الحدودية غربي صعدة شمال اليمن. وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي والجنود السعوديين خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهما بإتجاه موقع الشُرفة في ما وراء الحدود اليمنية السعودية، بالتزامن مع استهداف مدفعية الجيش واللجان موقع الضبعة ومعسكر آل حماد في نجران السعودية. وفي عسير استهدفت قوات الجيش واللجان بالمدفعية موقعي ملطة والشبكة في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على وادي الثعبان في عسير ذاتها. وإلى جيزان استهدفت مدفعية الجيش واللجان قريتي الدماح والمعنق خلف قائم زبيد ومواقع القرن والدفينية والمحطة البيضاء في جيزان فيما شنت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على قرية قمر بقنابل عنقودية .
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