الجيش اليمني واللجان يسيطرون على منطقة الجَرْعوب في الجوف

مقتل 20 عنصراً من قوات هادي وجُرح 28 آخرين بقصف صاروخي للجيش واللجان استهدفهم السبت، في موقع العباس قبالة منفذ البُقْع الحدودي عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، بالتزامن مع مقتل العشرات من قوات هادي بينهم العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم وتدمير 15 آلية عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي باتجاه مدينة ذُباب الساحلية المطلة على مضيق باب المندب.
قُتل 20 عنصراً من قوات هادي وجُرح 28 آخرين بقصف صاروخي للجيش واللجان استهدفهم السبت، في موقع العباس قبالة منفذ البُقْع الحدودي عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، في المقابل كثفت القوات السعودية من قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة في مديرية مُنبْه الحدودية غربي صعدة شمال اليمن. وتمكنّت قوات الجيش واللجان من السيطرة على منطقة الجَرْعوب بالكامل في محافظة الجوف، حيث استولى خلالها الجيش واللجان على 4 آليات عسكرية لقوات هادي شمالي المحافظة الصحراوية المحاذية للسعودية شرق البلاد. كما دُمرت آلية عسكرية لقوات هادي في منطقة القَتَب شرقي المديرية في مديرية نِهْم، ذاتها عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء. وإلى محافظة أبين قتل 7 جنود من قوات هادي وجرح وأصيب 25 آخرين بتفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش في قرية الوضيع بمحافظة أبين جنوب اليمن. واستشهد مدني وجرح 11 آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم منطقة خَيْوان بمحافظة عمران شمال اليمن. ودمّر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي في منطقة الربيعة بمديرية صِرواح غربي المدينة شمالي شرق اليمن في محافظة مأرب. كما شنّت مقاتلات التحالف السعودي 8 غارات جوية على جمارك ومدينة حرض الحدودية في محافظة حَجة غرب اليمن. وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل وجرح من قوات هادي والجنود السعوديين بينهم قيادات ودمرت آلية عسكرية لهم في قصف مدفعي للجيش واللجان في منفذ الخضراء وجبل الصُم بنجران السعودية. كما دمر الجيش واللجان آلية عسكرية سعودية أدت إلى مقتل طاقمها في موقع نشمه بعسير السعودية.
كما أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل العشرات من قوات هادي بينهم العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم وتدمير 15 آلية عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي باتجاه مدينة ذُباب الساحلية المطلة على مضيق باب المندب جنوبي غرب محافظة تعز، وصدت قوات الجيش واللجان زحفاً ثانياً لقوات هادي باتجاه منطقة الخزْان في مديرية مقْبنة غربي المحافظة جنوب البلاد.
كما أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل العشرات من قوات هادي بينهم العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم وتدمير 15 آلية عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي باتجاه مدينة ذُباب الساحلية المطلة على مضيق باب المندب جنوبي غرب محافظة تعز، وصدت قوات الجيش واللجان زحفاً ثانياً لقوات هادي باتجاه منطقة الخزْان في مديرية مقْبنة غربي المحافظة جنوب البلاد.
الحملة الوطنية لحماية المستهلك اليمني
ومن الناحية الاجتماعية انطلقت الحملة الوطنية لحماية المستهلك اليمني للرقابة على السلع التموينية والغذائية في مختلف الأسواق اليمنية، والتي تأتي تجسيداً لعمل حكومة الإنقاذ الوطني وأولوياتها لمواجهة الحرب التي تشنّها قوات التحالف السعودي على البلاد منذ نحو عامين، وخلال حفل تدشين الحملة التي تستمر 21 يوماً إعتباراً من يوم غدٍ الأحد. وقال وزير التجارة والصناعة اليمني عبده بشر "إن الحملة تجسيد حي وفعلي لمصداقية الجانب الحكومي بالشأن الإقتصادي والأوضاع التنموية والعمل الميداني الهادف إلى كسر غياب الدولة عن أوضاع السوق والإستهلاك"، مضيفاً بأن "الحملة استهدفت إلى توفير قاعدة بيانات حقيقية وواقعية وتقيم مستوى الالتزام بإشهار الأسعار والتأكد من سلامة المواد والسلع الغذائية وتأريخ إنتاجها وانتهائها". كما دعا بِشر الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية والإغاثية في النظر لما "يتعرّض له الشعب اليمني أرضاً وإنساناً من قتلٍ وتدمير" ونوه بشر في ختام كلمته إلى أن "الأيام المقبلة ستشهد إعلاناً عن جائزة للمخترعين اليمنيين في مجال الصناعة والتجارة". ومن جانب آخر قال رئيس الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة شرف الكُحلاني للميادين إنهم "يواجهون مشكلة كبيرة في مسألة ضبط المواد الغير قابلة للاستهلاك والمنتهية ومجهولة المصدر" مشيراً إلى أن حرب وحصار التحالف السعودي على البلاد جعلا مناطق ومنافذ جمركية وبحرية خارج إطار سيطرة الحكومة اليمنية.
وأكد بأن "الحملة ستعطي الجهات المعنية المعلومات اللازمة لمحاولة إتلاف تلك المواد والتحري منها".
وأكد بأن "الحملة ستعطي الجهات المعنية المعلومات اللازمة لمحاولة إتلاف تلك المواد والتحري منها".
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