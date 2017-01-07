الجيش اليمني: هزيمة للتحالف السعودي في ذُباب وكهبوب

أكدت وزارة الدفاع اليمنية أن التحالف السُعودي مُني بهزيمة في ذُباب وكهبوب رغم الزحف البري بأعداد كبيرة والإنزال البحري والغطاء الجوي.

مصدر عسكري للميادين أفاد بتدمير 22 آلية عسكرية لقوات هادي وبمقتل من عليها خلال التصدي للهجوم.

كما كشف المصدر ان الجيش اليمني واللجان الشعبية كسروا زحفاً كبيراً باتجاه تبة النوبة في مديرية مقبنة جنوب تعز.وقُتل 20 عنصراً من قوات هادي وجُرح 28 آخرين بقصف صاروخي للجيش واللجان استهدفهم السبت، في موقع العباس قبالة منفذ البُقْع الحدودي عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية، في المقابل كثفت القوات السعودية من قصفها الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة في مديرية مُنبْه الحدودية غربي صعدة شمال اليمن.

وتمكنّت قوات الجيش واللجان من السيطرة على منطقة الجَرْعوب بالكامل في محافظة الجوف، حيث استولى خلالها الجيش واللجان على 4 آليات عسكرية لقوات هادي شمالي المحافظة الصحراوية المحاذية للسعودية شرق البلاد.

كما دُمرت آلية عسكرية لقوات هادي في منطقة القَتَب شرقي المديرية في مديرية نِهْم، ذاتها عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

وإلى محافظة أبين قتل 7 جنود من قوات هادي وجرح وأصيب 25 آخرين بتفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش في قرية الوضيع بمحافظة أبين جنوب اليمن.

واستشهد مدني وجرح 11 آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم منطقة خَيْوان بمحافظة عمران شمال اليمن.

ودمّر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي في منطقة الربيعة بمديرية صِرواح غربي المدينة شمالي شرق اليمن في محافظة مأرب.

كما شنّت مقاتلات التحالف السعودي 8 غارات جوية على جمارك ومدينة حرض الحدودية في محافظة حَجة غرب اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل وجرح من قوات هادي والجنود السعوديين بينهم قيادات ودمرت آلية عسكرية لهم في قصف مدفعي للجيش واللجان في منفذ الخضراء وجبل الصُم بنجران السعودية. كما دمر الجيش واللجان آلية عسكرية سعودية أدت إلى مقتل طاقمها في موقع نشمه بعسير السعودية.

كما أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل العشرات من قوات هادي بينهم العميد الركن عمر سعيد الصبيحي قائد اللواء الثالث حزم وتدمير 15 آلية عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي باتجاه مدينة ذُباب الساحلية المطلة على مضيق باب المندب جنوبي غرب محافظة تعز، وصدت قوات الجيش واللجان زحفاً ثانياً لقوات هادي باتجاه منطقة الخزْان في مديرية مقْبنة غربي المحافظة جنوب البلاد.