اليمن: سقوط 8 شهداء بينهم 4 طالبات بقصف للتحالف السعودي شرق صنعاء

مصدر محلي يمني يفيد الميادين بسقوط 8 شهداء بينهم 4 طالبات في غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مدرسة الفلاح بمديرية بَاطِنَة بمديرية نِهم شمال شرق العاصمة صنعاء.
تحدّث مصدر محلي للميادين عن سقوط 8 شهداء بينهم 4 طالبات ووكيل مدرسة وجرح آخرين في غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مدرسة الفلاح بمديرية بَاطِنَة بمديرية نِهم شمال شرق العاصمة صنعاء. وأضاف المصدر أنه تم نقل الجرحى جراء الغارة الجوية إلى أحد المستشفيات بالعاصمة صنعاء. ويأتي ذلك في ظل تكثيف طائرات التحالف السعودي من غاراتها الجوية على المديرية ذاتها منذ صباح الثلاثاء حيث استهدفت بسلسلة غارات جوية وادي العَصَرات ومنطقة الحَنَشَات بالمديرية.
وتحدّث مصدر آخر للميادين عن مقتل 15 عنصراً من قوات هادي وأسر آخرين خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمنطقة المَدْفُون بالمديرية ذاتها، بعد ساعات من صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي باتجاه منطقة القَتَب.
وفي تعز جنوبي اليمن تستمر المعارك بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة بالتحالف السعودي بمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز، حيث دمّر الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين أثناء المواجهات مع قوات هادي بالمديرية. كما شنّت طائرات التحالف السعودي 3 غارات متفرقة على مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
وفي ما وراء الحدود اليمنية السعودية، قتل جنديان سعوديان بعملية قنص في موقع الفَريْضة بجَيزان السعودية وفق ما أفاد به مصدر عسكري للميادين.
وتحدّث مصدر آخر للميادين عن مقتل 15 عنصراً من قوات هادي وأسر آخرين خلال عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية بمنطقة المَدْفُون بالمديرية ذاتها، بعد ساعات من صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي باتجاه منطقة القَتَب.
وفي تعز جنوبي اليمن تستمر المعارك بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي المسنودة بالتحالف السعودي بمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز، حيث دمّر الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين أثناء المواجهات مع قوات هادي بالمديرية. كما شنّت طائرات التحالف السعودي 3 غارات متفرقة على مديرية صِرواح غرب محافظة مأرب شمال شرق اليمن.
وفي ما وراء الحدود اليمنية السعودية، قتل جنديان سعوديان بعملية قنص في موقع الفَريْضة بجَيزان السعودية وفق ما أفاد به مصدر عسكري للميادين.
#اليمن : مشاهد من صد قوات الجيش واللجان هجوما كبيرا للجماعات المسلحة المتعاونة مع العدوان في #نهم بمحافظة #صنعاءhttps://t.co/aJxhGhQQm9 pic.twitter.com/JcruQcLeKQ— الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) ١٠ يناير، ٢٠١٧
وكان مصدر عسكري يمني أفاد الميادين بمقتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية الثلاثاء استهدف تعزيزاتهم قرب منطقة النَشِيْف بمديرية نِهم شمال شرق العاصمة صنعاء.
كما قصفت قوات الجيش واللجان تجمعات قوات هادي غرب سلسلة الحُمْرة وشرق منطقة عِيْدة بالمديرية، وامتدت قذائف الجيش واللجان لتستهدف تجمعات 15 عنصراً من قوات هادي شرق جبل حَريْم بالمديرية ذاتها بـ 10 قذائف هاون أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في عديدهم وفق ما أفاد به مصدر عسكري للميادين.
يأتي ذلك بعد صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي من محورين باتجاه منطقة المَدْفُون وتباب القَتَب بعد مواجهات عنيفة وتحت غطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف السعودي. وبالتزامن مع المواجهات دمرّ الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لقوات هادي جنوب منطقة القتب.
وتحدث مصدر عسكري للميادين عن مقتل 16 عنصراً من قوات هادي في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات قوات هادي المسنودة من التحالف السعودي في أطراف منطقة كَهْبُوب جنوب غرب تعز والمحاذية للحج جنوبي اليمن، فيما تستمر المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في الجهة الجنوبية لمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.
كذلك دمرّ الجيش واللجان الشعبية مدرعة تابعة لقوات هادي بمديرية ذباب وقتل طاقمها، وقصفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة المَضَابي بمديرية مَقْبَنَة غرباً وامتد القصف ليستهدف تجمعاتهم في جبل رَاسان بمديرية الوازْعِية.
وشنت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية استهدفت فيها مناطق متفرقة في المخا وذُباب وكَهبوب بالمحافظة ذاتها.
وفي مأرب شمال شرق اليمن قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة الرَبيعة بمديرية صِرواح غرب المحافظة.
واستشهدت إمرأة إثر غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مزرعة بمنطقة آل الزَمّاح بمديرية بَاقِم الحدودية بصعدة شمال اليمن. وشّنت مقاتلات التحالف السعودي 4 غارات جوية على معسكر الدفاع الساحلي بمديرية الصَليْف شمال محافظة الحديدة غرب اليمن، وامتدت الغارات لتستهدف منطقة كَمَران بمديرية ذِيْبِيْن بمحافظة عَمْران شمال اليمن.
وفي ما وراء الحدود اليمنية السعودية فقد حدث مصدر عسكري يمني للميادين عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في استهداف موقع الشَرقية في الرَبُوعة بعسير السعودية.
كما أحرق الجيش واللجان الشعبية جرافة سعودية بصاروخ مضاد للدروع في جبل العزة بجيزان. يأتي ذلك بعد استهداف موقع مستحدث بالقرب من قيادة الحَمّاد بنجران.
كما قصفت قوات الجيش واللجان تجمعات قوات هادي غرب سلسلة الحُمْرة وشرق منطقة عِيْدة بالمديرية، وامتدت قذائف الجيش واللجان لتستهدف تجمعات 15 عنصراً من قوات هادي شرق جبل حَريْم بالمديرية ذاتها بـ 10 قذائف هاون أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في عديدهم وفق ما أفاد به مصدر عسكري للميادين.
يأتي ذلك بعد صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي من محورين باتجاه منطقة المَدْفُون وتباب القَتَب بعد مواجهات عنيفة وتحت غطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف السعودي. وبالتزامن مع المواجهات دمرّ الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لقوات هادي جنوب منطقة القتب.
وتحدث مصدر عسكري للميادين عن مقتل 16 عنصراً من قوات هادي في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات قوات هادي المسنودة من التحالف السعودي في أطراف منطقة كَهْبُوب جنوب غرب تعز والمحاذية للحج جنوبي اليمن، فيما تستمر المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في الجهة الجنوبية لمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.
كذلك دمرّ الجيش واللجان الشعبية مدرعة تابعة لقوات هادي بمديرية ذباب وقتل طاقمها، وقصفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة المَضَابي بمديرية مَقْبَنَة غرباً وامتد القصف ليستهدف تجمعاتهم في جبل رَاسان بمديرية الوازْعِية.
وشنت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية استهدفت فيها مناطق متفرقة في المخا وذُباب وكَهبوب بالمحافظة ذاتها.
وفي مأرب شمال شرق اليمن قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة الرَبيعة بمديرية صِرواح غرب المحافظة.
واستشهدت إمرأة إثر غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مزرعة بمنطقة آل الزَمّاح بمديرية بَاقِم الحدودية بصعدة شمال اليمن. وشّنت مقاتلات التحالف السعودي 4 غارات جوية على معسكر الدفاع الساحلي بمديرية الصَليْف شمال محافظة الحديدة غرب اليمن، وامتدت الغارات لتستهدف منطقة كَمَران بمديرية ذِيْبِيْن بمحافظة عَمْران شمال اليمن.
وفي ما وراء الحدود اليمنية السعودية فقد حدث مصدر عسكري يمني للميادين عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في استهداف موقع الشَرقية في الرَبُوعة بعسير السعودية.
كما أحرق الجيش واللجان الشعبية جرافة سعودية بصاروخ مضاد للدروع في جبل العزة بجيزان. يأتي ذلك بعد استهداف موقع مستحدث بالقرب من قيادة الحَمّاد بنجران.
أول مسؤول بريطاني يزور صنعاء منذ عام 2015
وكان عضو مجلس العموم البريطاني اندرو ميتشل، وصل العاصمة اليمنية صنعاء الإثنين، في زيارة هي الأولى من نوعها لمسؤول بريطاني منذ اندلاع الحرب على اليمن في مارس 2015.
وأفادت مصادر مطلعة أن الغرض من زيارة البرلماني البريطاني هو النزول الميداني إلى محافظة صعدة للاطلاع على آثار القصف ونوعية الأسلحة المستخدمة من قبل التحالف وخاصة الأسلحة البريطانية والأميركية.
كما تشمل زيارة عضو العموم البريطاني الاطلاع على الوضع الإنساني الذي خلفته الحرب على اليمن.
ورجحت المصادر أن الزيارة جاءت ترجمة لضغوط مارسها البرلمان البريطاني على الحكومة التي يرون أنها متورطة بالجرائم التي حدثت باليمن عبر تزويد السعودية بالاسلحة العنقودية المحرمة دولياً.
وأفادت مصادر مطلعة أن الغرض من زيارة البرلماني البريطاني هو النزول الميداني إلى محافظة صعدة للاطلاع على آثار القصف ونوعية الأسلحة المستخدمة من قبل التحالف وخاصة الأسلحة البريطانية والأميركية.
كما تشمل زيارة عضو العموم البريطاني الاطلاع على الوضع الإنساني الذي خلفته الحرب على اليمن.
ورجحت المصادر أن الزيارة جاءت ترجمة لضغوط مارسها البرلمان البريطاني على الحكومة التي يرون أنها متورطة بالجرائم التي حدثت باليمن عبر تزويد السعودية بالاسلحة العنقودية المحرمة دولياً.
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