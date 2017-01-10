اليمن: سقوط 8 شهداء بينهم 4 طالبات بقصف للتحالف السعودي شرق صنعاء

وكان مصدر عسكرييمني أفادبمقتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بقصف مدفعي للجيش واللجان الشعبية الثلاثاء استهدف تعزيزاتهم قرب منطقة النَشِيْف بمديرية نِهم شمال شرق العاصمة صنعاء.كما قصفت قوات الجيش واللجان تجمعات قوات هادي غرب سلسلة الحُمْرة وشرق منطقة عِيْدة بالمديرية، وامتدت قذائف الجيش واللجان لتستهدف تجمعات 15 عنصراً من قوات هادي شرق جبل حَريْم بالمديرية ذاتها بـ 10 قذائف هاون أدت إلى سقوط قتلى وجرحى في عديدهم وفق ما أفاد به مصدر عسكري

يأتي ذلك بعد صدّ الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي من محورين باتجاه منطقة المَدْفُون وتباب القَتَب بعد مواجهات عنيفة وتحت غطاء جوي مكثف لمقاتلات التحالف السعودي. وبالتزامن مع المواجهات دمرّ الجيش واللجان الشعبية آليتين عسكريتين لقوات هادي جنوب منطقة القتب.

وتحدث مصدر عسكريعن مقتل 16 عنصراً من قوات هادي في عملية نوعية للجيش واللجان الشعبية استهدفت تجمعات قوات هادي المسنودة من التحالف السعودي في أطراف منطقة كَهْبُوب جنوب غرب تعز والمحاذية للحج جنوبي اليمن، فيما تستمر المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في الجهة الجنوبية لمديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.

كذلك دمرّ الجيش واللجان الشعبية مدرعة تابعة لقوات هادي بمديرية ذباب وقتل طاقمها، وقصفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة المَضَابي بمديرية مَقْبَنَة غرباً وامتد القصف ليستهدف تجمعاتهم في جبل رَاسان بمديرية الوازْعِية.

وشنت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية استهدفت فيها مناطق متفرقة في المخا وذُباب وكَهبوب بالمحافظة ذاتها.

وفي مأرب شمال شرق اليمن قصفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقة الرَبيعة بمديرية صِرواح غرب المحافظة.واستشهدت إمرأة إثر غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت مزرعة بمنطقة آل الزَمّاح بمديرية بَاقِم الحدودية بصعدة شمال اليمن. وشّنت مقاتلات التحالف السعودي 4 غارات جوية على معسكر الدفاع الساحلي بمديرية الصَليْف شمال محافظة الحديدة غرب اليمن، وامتدت الغارات لتستهدف منطقة كَمَران بمديرية ذِيْبِيْن بمحافظة عَمْران شمال اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية السعودية فقد حدث مصدر عسكري يمنيعن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين في استهداف موقع الشَرقية في الرَبُوعة بعسير السعودية.كما أحرق الجيش واللجان الشعبية جرافة سعودية بصاروخ مضاد للدروع في جبل العزة بجيزان. يأتي ذلك بعد استهداف موقع مستحدث بالقرب من قيادة الحَمّاد بنجران.