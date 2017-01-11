الجيش اليمني يستهدف المطار القديم بنجران السعودية

تحدث مصدر عسكري للميادين عن سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة زحف كبيرة لهم باتجاه وادي الحَنَاية في مديرية الوازِعِية جنوبي غرب تعز جنوبي اليمن . وأضاف المصدر أن الجيش صد محاولة زحف وصفت بالفاشلة باتجاه جبل حَبَشِي جنوب غرب المدينة بعد معارك عنيفة مع قوات الرئيس هادي، كما قصفت قوات الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي شرق منطقة كَهْبُوب المحاذية للحج جنوبي اليمن .

يأتي ذلك بعد إعلان وزارة الدفاع اليمنية صد زحف هو الرابع على التوالي للموالين لهادي من عدة محاور باتجاه ذُباب الساحلية، وبحسب الوزارة كان الزحف تحت غطاء جوي مكثف من طائرات الإف 16 ومشاركة مروحيات الأباتشي وطائرات الإستطلاع وقصف بحري من بارجات التحالف في عرض البحر . وأفاد مراسل الميادين في محافظة الحديدة غرب اليمن بأن طائرات التحالف السعودي جددت غاراتها الجوية على معسكر الدفاع الساحلي بمديرية الصليف، كما امتدت الغارات لتستهدف المطار ومعسكر الدفاع الجوي بالحديدة ب 5 غارات جوية .

كما شنت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على منطقتي آل مَجْدِع والثَعْباَن بمديرية بَاقِم الحدودية بصعدة شمال اليمن، بالتزامن مع قصف صاروخي مكثف للقوات السعودية على منطقتي آل الشيخ وآل عامر بمديرية مُنَبِه الحدودية خلال الساعات الماضية .

وتحدث مصدر عسكري آخر للميادين في الجوف شمال شرق اليمن عن صد الجيش واللجان الشعبية محاولة تقدم لقوات هادي باتجاه وادي شواق بمديرية الغَيْل شمال المحافظة يأتي ذلك مع استمرار المواجهات المتقطعة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في مديريتي المُتُون والمَصْلُوب بالمحافظة دون احراز أي تقدم للطرفين .

وعند الحدود اليمنية السعودية، أشار مصدر عسكري يمني للميادين إلى مقتل 4 جنود سعوديين في عملية قنص بموقعي الفَريضة والضَبْرة بجيزان السعودية، كما قصفت قوات الجيش واللجان الشعبية موقع الخُوبة الشمالية وموقع حرس الحدود بعدد من القذائف بجيزان، كما امتدت قذائف وصواريخ الجيش واللجان الشعبية لتستهدف المطار القديم بنجران .



