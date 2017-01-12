ميتشل: الحوار اليمني - السعودي هو الخطوة الأولى لوقف إطلاق النار

قال عضو مجلس العموم البريطاني أندرو ميتشل قبيل مغادرته صنعاء الخميس إنّ "الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار هي البدء بمحادثات بين الجانب اليمني والسعودي أوّلاً، ومن ثم الأطراف اليمنية للوصول إلى تسوية سياسية شاملة توقف نزف الدم اليمني".

وأشار ميتشيل إلى لقائه ممثلين عن السلطة في صنعاء، لافتاً إلى أنّه ناقش معهم عدداً من القضايا السياسية أهمها الوصول إلى السلام وإيقاف الحرب.

ورأى ميتشل أنّ "مهمة بريطانيا اليوم كعضو في الرباعية التي تضم السعودية والإمارات وأميركا هي أن تستخدم نفوذها وقدراتها للدفع في العملية السياسية وإحلال السلام في اليمن".

وذكر ميتشل أنّ بلاده تحاول أن تبحث عن "كيفية استخدام السعودية للأسلحة المحرّمة دوليّاً"، مؤكداً أنّ بيع بريطانيا قنابل عنقودية للسعودية تم منذ 30 عاماً وليس مؤخّراً.