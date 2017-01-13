اليمن: مقتل العديد من قوات هادي بينهم قياديون في مواجهات مع الجيش واللجان

أفاد مراسلفي صنعاء بأن التحالف السعودي شنّ غارة الجمعة على منطقة بُركان في مديرية رازِح الحدودية شمال غرب صعدة ما أدى إلى وقوع ثلاثة جرحى.

وأشار مراسلنا إلى استشهاد 17 شخصاً وجرح 13 آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منطقة الرُبيْعي في مديرية التعزية فجر اليوم أيضاً.

كذلك استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ4 غارات جوية مصنع للطلاء في منطقة حِذْران المجاورة غربي مدينة تعز. هذا ودارت مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى في جبل المَنْعُم بمديرية جبل حَبَشْي جنوبي غرب المحافظة.

يأتي ذلك عقب تمكن قوات الجيش واللجان الشعبية من صدّ زحف لقوات هادي أدى إلى مقتل العديد منهم بينهم العقيد محمد البوكري أركان حرب لواء النقل التابع للرئيس هادي.

هذا وشنت مقاتلات التحالف الحربية والأباتشبي سلسلة غارات جوية على منطقة العمري وسط مديرية ذُباب، في حين قتل وجرح العديد من قوات هادي ودمرت 7 آليات عسكرية لهم خلال محاولات زحف لهم هي السادسة منذ أيام جنوبي مديرية ذُباب الساحلية جنوبي غرب المحافظة، وفق ما افاد به مصدر عسكري. يأتي ذلك بعد إسقاط الحيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع للتحالف السعودي في منطقة الجَديْد في مديرية المَخَا جنوب غرب المدينة.

وفي لحج المحاذية لتعز جنوبي اليمن، قتل 8 عناصر من قوات هادي وجرح 13 آخرين خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على مواقع التلة السوداء والرقابة والجُرُوف في جبهة كَرِش شمالي المحافظة.

وفي مأرب شمال شرق اليمن قتل وجرح العشرات من قوات هادي ودمرت دبابة لهم في هجوم مباغت نفذه الجيش واللجان الشعبية على تبة المطار بمديرية صِرواح.

وفي صعدة شمال اليمن شنّت مقاتلات التحالف السعودي غارة جوية استهدفت سيارة مواطن بمنطقة العَطْفَيْن بمديرية كُتَاف. كما ألقت المقاتلات قنبلتين عنقوديتين على قرية غَرابِق بمنطقة مَرّان في مديرية حَيدان غربي المحافظة شمال اليمن. في غضون ذلك امتدت غارات التحالف لتطاول قلعة باجِل شرقي محافظة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن وجبل نُقُم شرقي العاصمة صنعاء ومعسكر ضبْوة في مديرية سنْحان جنوباً ومناطق متفرقة في مديرية نِهْم الواقعة عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل العديد من قوات هادي بينهم القيادي الميداني عادل الحالمي خلال إحباط الجيش واللجان لزحفهم باتجاه منفذ علب عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية في عسير السعودية.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، أطلقت القوة الصاروخية للجيش صلية امن صواريخ أورغان على تجمعات الجيش السعودي قباله منفذ الخضراء بنجران السعودية.