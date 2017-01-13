شهداء وجرحى في غارات التحالف السعودي على اليمن

أفاد مراسلباستشهاد شخصين وجرح 3 آخرين بغارات للتحالف السعودي على منطقة الجديد في مديرية المَخَا الساحلية. بموازاة ذلك أفاد مصدر عسكريبصد الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف كبيرة لقوات هادي مسنودة بغارات مكثفة للطائرات الحربية والاباتشبي التابعة للتحالف السعودي باتجاه معسكر الإمام في مديرية ذُباب الواقعة بين محافظتي تعز ولحج والملطة على مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوبي غرب محافظة تعز جنوب البلاد.وفي صعدة شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقة آل مجدع في مديرية باقِم ومنطقة طِخية في مَجَز بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي للقوات السعودية على منطقتي آل الشيخ وآل عمرو في مديرية مُنبْه الحدودية غربي المحافظة شمال اليمن. كذلك شنّت مقاتلات التحالف السعودي 7 غارات جوية على مدرسة الشرطة العسكرية في مدينة ذَمَـار وسط اليمن.وفي ما وراء الحدود اليمنية دمرّ الجيش واللجان دبابة سعودية من طراز أبرامز في موقع العُش، كما قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تحصينات الجنود السعوديين في موقعي مطرح الخَشّم والعُش بنجران السعودية.وإلى جيزان حيث دُمرت آلية سعودية وقتل طاقمها إثر استهدافها بصاروخ موجه في موقع عفْرة بالترافق مع قصف الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع القرن والخشل والعبادية وبرج الدخان بجيزان السعودية.هذا وشنّت مقاتلات التحالف السعودي غارتين جويتين على منطقة الربوعة في محاولة منها لإبطاء أي تقدم للجيش واللجان في عسير السعودية، وفق ما تحدث مصدر عسكري يمنيوكان مراسلافاد في وقت سابق اليوم باستشهاد 17 شخصاً وجرح 13 آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منطقة الرُبيْعي في مديرية التعزية فجر الجمعة، ووقع ثلاثة جرحى في غارة أخرى استهدفت منطقة بُركان في مديرية رازِح الحدودية شمال غرب صعدة.كما أفاد مصدر عسكريبأنّ قوات الجيش واللجان الشعبية قصفت تحصينات الجنود السعوديين في موقعَي مطرح والخشم والعش في منطقة نجران في السعودية بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية.

بالإضافة إلى ذلك، فقد تم تدمير آلية عسكرية سعودية بصاروخ موجه للجيش واللجان في مركز عفرة بجيزان السعودية، بحسب المصدر.

كما أشار المصدر إلى سقوط شهيد و3 جرحى بغارة جوية للتحالف السعودية على منطقة الجديد في مديرية المخا الساحلية غرب تعز.

للميادين

وتشن طائرات التحالف السعودية غارات جوية بشكل شبه يومي على منطقة الربوعة السعودية التي يسيطر الجيش اليمني واللجان على عدد من المواقع فيها، بهدف منع الجيش واللجان من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة في منطقة عسير السعودية وفق مصدر عسكري

كذلك استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ 4 غارات جوية مصنعاً للطلاء في منطقة حِذْران المجاورة غربي مدينة تعز.ودارت مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى في جبل المَنْعُم بمديرية جبل حَبَشْي جنوبي غرب المحافظة.

يأتي ذلك عقب تمكن قوات الجيش واللجان الشعبية من صدّ زحف لقوات هادي أدى إلى مقتل العديد منهم بينهم العقيد محمد البوكري أركان حرب لواء النقل التابع للرئيس هادي.

وشنت مقاتلات التحالف الحربية والأباتشي سلسلة غارات جوية على منطقة العمري وسط مديرية ذُباب، في حين قتل وجرح العديد من قوات هادي ودمرت 7 آليات عسكرية لهم خلال محاولات زحف لهم هي السادسة منذ أيام جنوبي مديرية ذُباب الساحلية جنوبي غرب المحافظة، وفق ما أفاد به مصدر عسكرييأتي ذلك بعد إسقاط الحيش واللجان الشعبية طائرة استطلاع للتحالف السعودي في منطقة الجَديْد في مديرية المَخَا جنوب غرب المدينة.

وفي لحج المحاذية لتعز جنوبي اليمن، قتل 8 عناصر من قوات هادي وجرح 13 آخرين خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على مواقع التلة السوداء والرقابة والجُرُوف في جبهة كَرِش شمالي المحافظة.

وفي مأرب شمال شرق اليمن قتل وجرح العشرات من قوات هادي ودمرت دبابة لهم في هجوم مباغت نفذه الجيش واللجان الشعبية على تبة المطار بمديرية صِرواح.

وفي صعدة شمال اليمن شنّت مقاتلات التحالف السعودي غارة جوية استهدفت سيارة مواطن بمنطقة العَطْفَيْن بمديرية كُتَاف.كما ألقت المقاتلات قنبلتين عنقوديتين على قرية غَرابِق بمنطقة مَرّان في مديرية حَيدان غربي المحافظة شمال اليمن.في غضون ذلك امتدت غارات التحالف لتطاول قلعة باجِل شرقي محافظة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن وجبل نُقُم شرقي العاصمة صنعاء ومعسكر ضبْوة في مديرية سنْحان جنوباً ومناطق متفرقة في مديرية نِهْم الواقعة عند الأطراف الشمالية الشرقية لصنعاء.

وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل العديد من قوات هادي بينهم القيادي الميداني عادل الحالمي خلال إحباط الجيش واللجان لزحفهم باتجاه منفذ علب عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية في عسير السعودية.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، أطلقت القوة الصاروخية للجيش صلية من صواريخ أورغان على تجمعات الجيش السعودي قبالة منفذ الخضراء بنجران السعودية.