البنتاغون: مقتل قيادي بالقاعدة في ضربة جوية في اليمن

قالت وزارة الدفاع الأمريكية الجمعة إنّ قيادياً بارزاً بتنظيم القاعدة في "جزيرة العرب" قُتل في ضربة جوية أمريكية في اليمن يوم الأحد الماضي.وقال بيتر كوك المتحدث باسم البنتاغون إن "عبد الغني الرصاص" قتل في الضربة الجوية التي وقعت في منطقة نائية بمحافظة البيضاء في وسط اليمن بتاريخ 8 كانون الثاني/ يناير الجاري.وكانت مصادر تحدّثت الأحد الماضي عن غارة جوية بطائرة بدون طيار استهدفت القيادي في القاعدة عندما كان داخل سيارته في منطقة مسورة بمحافظة البيضاء.