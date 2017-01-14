اليمن: استهداف تحصينات الجيش السعودي في جيزان ونجران

أفاد مصدر عسكريبمقتل جنديين سعوديين السبت برصاص قنّاصة الجيش اليمني واللجان الشعبية غربي موقع الشُرفة في نجران.

إلى ذلك دمرّ الجيش واللجان دبابة سعودية من طراز أبرامز في موقع العُش المجاور.

في المقابل شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على موقعي الشبكة والشرفة، وقتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي كما دُمرت آلية عسكرية وأُحرقت عدد من الخيام العسكرية لهم خلال عملية مباغتة للجيش واللجان استهدفتهم في شرقي منفذ الخضراء بنجران السعودية.هذا وقصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية تحصينات الجنود السعوديين في موقعي مطرح الخَشّم والعُش بنجران السعودية.

وفي جيزان دُمرت آلية سعودية وقُتل طاقمها إثر استهدافها بصاروخ موجّه في موقع عفْرة، بالترافق مع قصف الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين في مواقع القرن والخشل والعبادية وبرج الدخان بجيزان السعودية.

هذا وشنّت مقاتلات التحالف السعودي 5 غارات جوية السبت على منطقة الربوعة في محاولة منها لإعاقة تقدم للجيش واللجان في عسير السعودية، وفق مصدر عسكري يمني

وأفاد مراسلنا أيضاً باستشهاد شخصين وجرح 3 آخرين بغارات التحالف السعودي على منطقة الجديد في مديرية المَخَا الساحلية، فيما جددت مقاتلات التحالف السعودي غاراتها على جولة الميناء في المديرية نفسها.بموازاة ذلك أفاد مصدر عسكريبصدّ الجيش واللجان الشعبية لمحاولة زحف كبيرة لقوات هادي مسنودة بغارات مكثفة للمقاتلات الحربية والأباتشي التابعة للتحالف السعودي باتجاه معسكر الإمام في مديرية ذُباب الواقعة بين محافظتي تعز ولحج والملطة على مضيق باب المندب الاستراتيجي جنوبي غرب محافظة تعز جنوب البلاد.

وإلى محافظة الجوف حيث قتل وجرح عدد من قوات هادي ودمرت آلية عسكرية لهم خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم في مديرية المُتون شمالي المحافظة الصحراوية شرق اليمن والمحاذية للسعودية.

أما في صعدة فقد شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقة آل مجدع في مديرية باقِم ومنطقة طِخية في مَجَز، بالتزامن مع قصف صاروخي ومدفعي للقوات السعودية على منطقتي آل الشيخ وآل عمرو في مديرية مُنبْه الحدودية غربي المحافظة شمال اليمن.

كذلك شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات على معسكر ضبْوة في مديرية سنْحان جنوبي العاصمة صنعاء ومنطقة القَتَب في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء. غارات التحالف السعودي طاولت أيضاً مديرية الدُريْهْمي شمالي المحافظة الساحلية غرب اليمن ومدرسة الشرطة العسكرية في مدينة ذَمَـار وسط البلاد .

وفي عدن أصيب رجلا أمن في هجوم مسلح على إدارة أمن البحث الجنائي فجر السبت في مدينة كِريتر وسط المدينة جنوب اليمن.