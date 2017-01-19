اليمن: مقتل جنود سعوديين بجيزان وعسير ونجران

أفاد مصدر عسكريفي اليمن بمقتل 3 جنود سعوديين الخميس برصاص قنّاصة الجيش واللجان في موقعي المعنق والقرن السعوديين. كما دمرّ الجيش واللجان آلية سعودية ما أسفر عن مقتل طاقمها في جبل قيس، يأتي ذلك على وقع قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصينات القوات السعودية في موقع ملحمه بجيزان السعودية.

في غضون ذلك استهدف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا معسكر عرابة ومنفذ علب بالتزامن مع قصف تجمعات الجنود السعوديين في المجمع الحكومي لمدينة الربوعة بعسير السعودية.

كذلك جدد الجيش واللجان قصفهم المدفعي على رقابة الحُمر العسكرية بنجران السعودية.

وفي تعز قتل القياديان في قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي العقيد سيف الجحافي والعقيد محمد اليهري خلال مواجهات مع الجيش واللجان في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.

في المقابل شنّت مقاتلات التحالف السعودي صباح اليوم سلسلة غارات جوية على منطقة الجديد لإسناد عمليات زحف قوات هادي باتجاه المنطقة ذاتها والواقعة بين مديرية المَخَا وذُباب الساحليتين غرب. يأتي ذلك عقب إحباط الجيش واللجان محاولتي تقدم لقوات هادي باتجاه التلة السوداء في منطقة عُصَيْفْرة، ومنطقة الأربعين شمالي غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم، وفق ما صرّح مصدر عسكري يمني. كذلك قتل وجرح عدد من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم المسنودة بغطاء جوي كثيف باتجاه منطقة الشبكة في مديرية الوازِعِية جنوبي غرب المحافظة ذاتها جنوب اليمن.

وفي جبهة نهم شنّ الجيش واللجان هجوماً على قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي في تلال المُريحات، بالتزامن مع كسر زحفهم باتجاه منطقة المَدْفُون عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

مقاتلات التحالف السعودي شنّت في المقابل سلسلة غارات جوية على منطقة الثعبان وآل مجْدع في باقِم في الوقت الذي تتعرض فيه منطقتي آل الشيخ وآل عياش لقصف مدفعي سعودي في مديرية مُنبْه الحدودية غربي صعدة شمال اليمن، وطاولت الغارات أيضاً مديرية الحَجْيْلة شمالي مدينة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن.