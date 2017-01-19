اليمن: استعادة السيطرة على جبل النشمة في نهم وقصف مواقع عسكرية سعودية

قال مصدر عسكري يمني لـ الميادين أن الجيش واللجان قصفوا بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية موقعاً مستحدثاً شرقي معسكر آل حماد وموقع العُش ورقابة عليب بنجران السعودية.





كما قصفوا بالمدفعية تجمعات الجنود السعوديين ومرابض آلياتهم العسكرية في موقعي السُديس والحُمر بنجران السعودية.





و أعلن المصدر أن الجيش واللجان استعادوا السيطرة على جبل النشمة في نهم شمال شرق صنعاء، متحدثاً عن تدمير آليتين عسكريتين لقوات هادي ومقتل من عليهما في منطقة يام بمديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.





وقتل وجرح 11 عنصراً من قوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان في تلة الدفاع الجوي شمالي غرب مدينة تعز بالتزامن مع استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمعات قوات هادي في مجمع ومثلث ذُباب، بحسب ما أفاد مصدر عسكري للميادين.





يأتي ذلك في وقت استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ 5 غارات جوية منطقة كهْبوب في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب المحافظة، كما امتدت غارات التحالف السعودي لتطاول الناحية الجنوبية لمنطقة الجديد في مديرية المَخَا الساحلية والتي تقول قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي إنها أحزرت تقدمها وسيطرت على عدد من المواقع في المديرية ذاتها غرب المحافظة جنوب اليمن.





وفي مأرب دمّر الجيش واللجان آليتين عسكريتين أدى إلى مقتل طاقمهما إثر استهدافهما بصاروخين موجهين للجيش واللجان في تلة المطار بمديرية صِرواح غربي المحافظة شمال شرق اليمن.





يأتي هذا فيما أصيب 4 مدنيين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في الخط العام بمديرية مَنَاخَة عند الأطراف الغربية للعاصمة اليمنية صنعاء.

وفي صعدة شنّت مقاتلات التحالف السعودي 6غارات جوية على منطقة الرماديات في مديرية الظاهر ومنطقة مران في مديرية حيْدان جنوبي غرب المحافظة بالترافق مع قصف صاروخي مكثف للقوات السعودية على منطقة الصوح في مديرية كتاف الحدودية غربي المحافظة شمال اليمن.



وكان مصدر عسكري للميادين أفاد بمقتل عدد من الجنود السعوديين الخميس برصاص قنّاصة الجيش واللجان في موقعي المعنق والقرن السعوديين. كما دمرّ الجيش واللجان آلية سعودية ما أسفر عن مقتل طاقمها في جبل قيس، يأتي ذلك على وقع قصف مدفعي للجيش واللجان استهدف تحصينات القوات السعودية في موقع ملحمه بجيزان السعودية.





