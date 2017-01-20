الجيش اليمني يقصف مواقع الجنود السعوديين في نجران

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أفاد مصدر عسكريبمقتل وجرح العديد من قوات هادي الجمعة، فيما دمرت آليتين عسكريتين لهم خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على جبل النشمة في منطقة يام بمديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

إلى ذلك استشهد مدني وجرح 3 آخرين بغارات التحالف السعودي على منطقة السواد بالتزامن مع استهداف طائرات التحالف معسكر السواد ب 15غارة جوية بقنابل Gbu16 شديدة الإنفجار جنوبي العاصمة، كذلك أصيب 4 مدنيين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في الخط العام بمديرية مَنَاخَة عند الأطراف الغربية للعاصمة اليمنية صنعاء.

للميادين

وأعلن مصدر عسكري آخرفي تعز عن مقتل وجرح 11 عنصراً من قوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان في تلة الدفاع الجوي شمالي غرب مدينة تعز بالتزامن مع استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمعات قوات هادي في مجمع ومثلث ذُباب.

في المقابل استهدفت مقاتلات التحالف السعودي ب5 غارات جوية منطقة كهْبوب في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب المحافظة.

كما امتدت غارات التحالف السعودي لتطاول الناحية الجنوبية لمنطقة الجديد في مديرية المَخَا الساحلية والتي تقول قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي إنها أحزرت تقدمها وسيطرت على عدد من المواقع في المديرية ذاتها غرب المحافظة جنوب اليمن.

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وأشار مراسلفي مأرب إلى أن الجيش واللجان دمرا آليتين عسكريتين أدى إلى مقتل طاقمهما إثر استهدافهما بصاروخين موجهين للجيش واللجان في تلة المطار بمديرية صِرواح غربي المحافظة شمال شرق اليمن.

وفي صعدة قال مراسلنا إن مقاتلات التحالف السعودي شنت 6 غارات جوية على منطقة الرماديات في مديرية الظاهر ومنطقة مران في مديرية حيْدان جنوبي غرب المحافظة بالترافق مع قصف صاروخي مكثف للقوات السعودية على منطقة الصوح في مديرية كتاف الحدودية غربي المحافظة شمال اليمن.

وإلى ما وراء الحدود اليمنية، قصف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية موقع مستحدث شرقي معسكر آل حماد وموقع العُش ورقابة عليب وتجمعات الجنود السعوديين ومرابض آلياتهم العسكرية في موقعي السُديس والحُمر بنجران السعودية.