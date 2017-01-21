مصدر يمني للميادين: انفجار كبير يهز حي كريتر في عدن جنوب اليمن

للميادين

للميادين

أفاد مصدر يمنيبوقوع انفجار كبير في حي كريتر في عدن جنوب اليمن.من جهة ثانية كشف مصدر عسكري يمنيإصابة قائد عمليات الأباتشي في القوات الإماراتية هادي الراشدي مع عدد من قيادات قوات الرئيس هادي في ذوباب الساحلية بتعز، وأشار إلى مقتل وإصابة العشرات من قوات الرئيس هادي خلال التصدي لزحف كبير باتجاه منطقة الجديد أطراف مديرية ذوباب.المصدر أضاف أن الزحف على منطقة الجديد استمر منذ صباح السبت حتى العصر تحت غطاء جوي مكثف لطائرات إف 16 والأباتشي.وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على التلة الحمراء وجبل باصُهيب في مديرية كَـرِش شمالي محافظة لحج جنوب البلاد .

للميادين

وأفاد مصدر عسكريبمقتل 15 عنصراً من قوات الرئيس هادي وجرح 18 آخرين خلال تصدي الجيش واللجان الشعبية لزحفهم في أطراف منطقة الجديد الواقعة بين مديريتي ذوباب والمخا الساحليتين.

وما وراء الحدود اليمنية دمر الجيش واللجان آليتين سعوديتين قتل على إثرها طاقمهما في موقع الصرفح.

في سياق نفسه، أفادت مصادر عسكرية بمقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان على موقعي القرن والفريضة ومرابض الدبابات في موقعي شبكة بن لادن وشبكة الخوبة بجيزان السعودية.

كذلك استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات العسكريين السعوديين في تلة عامر، في المقابل شنت مقاتلات التحالف السعودي غارتين جويتين على مدينة الربوعة ووادي فيعر الحدودي بعسير السعودية.

وفي نجران قصف الجيش واللجان تحصينات الجنود السعوديين في موقع مستحدث شرقي معسكر آل حماد السعودي.

للميادين

وأشار مصدر عسكريإلى أن القصف حقق إصابات مباشرة .

إلى ذلك عاودت مقاتلات التحالف استهداف منطقة ضبوعة فجر السبت بعد ساعات من استشهاد امرأة وجرح 10 آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم في وادي ضبوعة بمديرية نِهْم شمالي شرق العاصمة صنعاء.

كما استهدفت طائرات التحالف السعودي بـ 8 غارات معسكر الدفاع الساحلي ومنطقة الجَبّانة في مديرية الصليف شمالي مدينة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن، غارات مماثلة طاولت أيضاً مدرسة الشرطة العسكرية جنوبي مدينة ذَمَـار وسط اليمن، ومثلث عاهِم في مديرية حرض الحدودية بمحافظة حَجة غرب البلاد .