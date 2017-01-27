اليمن: الجيش واللجان يستهدفون تحصينات سعودية في جيزان وعسير

الميادين

أفاد مصدر عسكريبمقتل عدد من قوات الرئيس هادي بينهم القيادي الميداني أحمد سيف الكُريْح خلال استعادة الجيش واللجان سيطرتهما على 5 مواقع مهمة في مديرية الوازِعِية المحاذية لمحافظة لحج جنوبي غرب تعز، وتصدّت قوات الجيش واللجان لمحاولة تقدم قوات هادي باتجاه تلة الخزان في مديرية مقْبنة ما أسفر عن مقتل وجرح عدد منهم غربي المحافظة.

للميادين

وأوضح مصدر عسكري يمني آخرأن 9 عناصر من قوات الرئيس هادي قتلوا برصاص قناصة الجيش واللجان في منطقة عُصَيْفْرة شمالي غرب المدينة.

كما استقدمت قوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي تعزيزات عسكرية كبيرة تحوي آليات عسكرية مدرعة وحاملات جند لزحف باتجاه مدينة المَخَا الساحلية، في حين ألقت طائرات التحالف السعودي أكثر من 45 قنبلة عنقودية وفوسفورية على سلسلة جبال العمري في مديرية ذُباب الساحلية المجاورة جنوب غرب المحافظة ذاتها جنوب اليمن.

وفي محافظة حجة استشهد 3 مدنيين وجرح إثنان آخران بغارات للتحالف السعودي استهدفت جسر الأمان الرابط بين مدينة حَجة ومديريات ميدي وحرض وعبس عند الساحل التِهامي، كذلك شنت طائرات التحالف 20 غارة جوية على مدينة ميدي الحدودية غربي البلاد.

وفي جبهة نِهْم قتل وجرح العديد من قوات هادي خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم باتجاه منطقة يام عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.

وفي ما وراء الحدود اليمنية استهدف الجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا مقر شرطة صامِطة بالتزامن مع قصف مدفعي على تحصينات الجنود السعوديين في موقع الشبكة بجيزان السعودية.كما قصف الجيش واللجان بالمدفعية الثقيلة تجمعات للجنود السعوديين في مُجمع الربوعة بعسير رداً على الغارات المكثفة للتحالف السعودي التي استهدفت وادي آل جُباره ومنطقة حَلة في مديرية كِتاف الحدودية غربي صعدة شمال اليمن.

وفي نجران قتل جنديان سعوديان برصاص قناصة الجيش واللجان في موقع الطلعة، في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي 3 غارات على جبال العليب في نجران السعودية.