اليمن: مقتل وإصابة المئات من قوات هادي والقاعدة وداعش والجنجويد شمال ذباب

نفى مصدر عسكريالسبتماأعلنته قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بالتحالف السعودي عن تقدمها في عدد من المواقع في شمالي مديرية المَخَا الساحلية غرب تعز. وأفاد المصدر نفسهبأن الجيش واللجان تصدّوا لزحف قوات هادي والتحالف السعودي شمال وشرق المديرية نفسها.

هذا وتواصل قوات الرئيس هادي الدفع بتعزيزات كبيرة، بالتزامن مع شنّ مقاتلات التحالف السعودي عشرات الغارات على مناطق متفرقة في المخّا، للسيطرة على مزيد من المواقع في ذات المديرية.

وفي مديرية ذُباب، أفادت مصادر يمنيةالسبت بأن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من وقف زحف واسع لقوى التحالف السعودي على مناطق الجديد والكدحة والخضراء شمالي مديرية ذُباب المجاورة، بالرغم من الغارات الكثيفة للتحالف والإنزال المظلي والبحري.

وأكدت المصادر نفسها مقتل وإصابة المئات من قوات هادي والقاعدة وداعش والجنجويد، وتدمير آليات عسكرية إماراتية خلال عملية وقف الزحف شمال ذُباب الساحلية.

وأفاد مراسلباستشهاد 6 أطفال و3 نساء بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم في منطقة الغَيْل بمديرية الوازِعِية، بالتزامن مع استشهاد 4 نساء وجرح عدد آخرين بغارات جوية للتحالف السعودي استهدفت منطقة يخْتُل بعد ساعات من استشهاد 3 مدنيين وجرح 5 آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلاً في منطقة العَسَلة بمديرية المَخَا، وذلك على وقع تجدد المعارك العنيفة التي تشهدها الأطراف الشرقية للمديرية ذاتها بين قوات الجيش واللجان من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالمقاتلات والمروحيات والبوارج الحربية للتحالف السعودي من جهة أخرى غربي محافظة تعز.

وفي مديرية ذُباب المجاورة عاودت مقاتلات التحالف السعودي استهداف السلسلة الجبلية في منطقة العمري بعدد من الغارات لإسناد عمليات زحف قوات هادي باتجاه جبال العمري جنوبي غرب تعز.

يأتي ذلك فيما تمكنت قوات الجيش واللجان الشعبية من تأمين الخط الدفاعي وعدد من المواقع في منطقة الحَنَاية بمديرية الوازِعِية المحاذية لمحافظة لحج جنوبي غرب المحافظة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى بصفوف قوات الرئيس هادي.

وفي جبهة نِهْم قتل 15 عنصراً من قوات هادي ودمرت آلية عسكرية لهم، إثر استهدافهم من قبل الجيش واللجان أسفل منطقة القَتَب بصاروخ موجه شمالي شرق صنعاء.

وفي ما وراء الحدود اليمنية قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ودمرت آلية عسكرية لهم بانفجار عبوة ناسفة في موقع الرَديف بجيزان السعودية.

وإلى نجران استهدف الجيش واللجان بصواريخ أروغان معسكر بليالين وتحصينات الجنود السعوديين بموقع صلة العسكري، كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعاً للآليات السعودية في موقعي العُش ومفرق الحَجَلَة. وفي المقابل شنّت مقاتلات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على منطقتي البَطْح والشُرفة بنجران السعودية.

وفي عسير قصف الجيش واللجان بالمدفعية ثكنات وتحصينات الجنود السعوديين في تلة عامر، فيما استهدفت مقاتلات التحالف قرية سهوة في منطقة الربوعة بعسير.

هذا وجددت مقاتلات التحالف السعودي السبت شنّ غاراتها على منطقة حَبَاب في مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق اليمن. وكانت الغارات قد طاولت جبل يام ومنطقة قَوْبَرة في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء، امتداداً إلى مطار الحُديْدة الدولي ومنطقة الصليف شمالي مدينة الحُديْدة الساحلية غرب اليمن. كما طاولت الغارات أيضاً منطقتي أتيْس والعَطْفين في مديرية كتاف غربي محافظة صعدة شمال البلاد.