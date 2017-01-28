اليمن: صد زحفين لقوات هادي غرب تعز

الميادين

أفاد مراسلأن طائرات التحالف السعودي شنّت 17 غارة على مناطق متفرقة من مديريتي حرض وميدي بمحافظة حجة غرب اليمن.

وأكد مصدر عسكري يمني للميادين مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال تصدي الجيش لزحفين مزدوجين لهم، مضيفاً أن الزحفين أُسندا بغارات عنيفة للتحالف السعودي منذ ظهر السبت، باتجاه مناطق الجديد والكَدَحَة والخضْراء شمالي مديرية ذُباب الساحلية جنوبي غرب تعز.

ويأتي هذا بعد ساعات من استشهاد 14 مدنياً بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في مديرية الوازِعِية المجاورة، كما 9 مدنيين آخرين بينهم 6 أطفال و3 نساء بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلاً في منطقة يَخْتُل بمديرية المَخَا.

واستكمل الجيش واللجان سيطرتهما على موقع جبل الخشبة في مديرية قَعْطَبَة شمالي محافظة لضّالِع جنوب اليمن.

وقُتل قائد الحزام الأمني الموالي لهادي في مديرية لودّر رُشدي العلواني و3 من مرافقيه بكمين لمسلحين مجهولين يعتقد انتمائهم لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين المجاورة جنوبي البلاد.

وأفاد المصدر العسكري للميادين بمقتل وجرح عدد من قوات هادي بغارة خاطئة للتحالف السعودي استهدفتهم في مديرية المُتُون شمالي محافظة الجوف، بالتزامن مع إحباط الجيش واللجان محاولة تسلل قوات هادي أسفل منطقة العقبة بمديرية الخب والشعف المجاورة، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المقاتلين في صفوف الأخير عند الأطراف الشمالية للمحافظة الصحراوية شرق اليمن.

وشنّت طائرات التحالف السعودي 7 غارات جوية على منطقة الحصّامة في مديرية الظاهِر ووادي أبو جبارة في مديرية كِتاف الحدودية غربي صعدة شمال اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية قُتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف موقع السُديس، بالترافق مع استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان بصليات من صواريخ الكاتيوشا معسكر بليالين بنجران السعودية، كما قصف الجيش واللجان بالمدفعية الثقيلة تجمعات برج موقع الخشْل العسكري وموقعي ملحمة والبيت الأبيض بجيزان السعودية.



وكان مصدر عسكري كشف للميادين عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين وتدمير آلية عسكرية لهم في موقع الرَديف بجيزان السعودية.