اليمن: مقتل أعداد كبيرة من قوات هادي بغارة خاطئة وبنيران الجيش واللجان

أفاد مصدر عسكريبمقتل وجرح أعداد كبيرة من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي، خلال مهاجمة معسكر السّلان واستهداف تعزيزاتهم في المعسكر ومواقع أخرى شرق منطقة سَدَاح ومنطقة الوَقَز في مديرية المصّلوب.

وبالتزامن اقتحم الجيش واللجان تلال الجُروف والمواقع المجاورة لها في منطقة المقاطِع بمديرية الغَيْل، ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى في صفوف قوات هادي، شمالي محافظة الجوف التي كانت قد شهدت موجهات عنيفة خلال الساعات الماضية من ليل السبت.

كذلك قتل وجرح عدد من قوات هادي بغارة خاطئة للتحالف السعودي استهدفتهم في مديرية المُتُون شمالي المحافظة، بالتزامن مع إحباط الجيش واللجان محاولة تسلل لقوات هادي أسفل منطقة العقبة بمديرية الخب والشعف المجاورة، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم عند الأطراف الشمالية للمحافظة الصحراوية شرق اليمن.

وفي تعز، استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمعات قوات هادي خلف جبل الشبكة بمديرية ذُباب، وبحسب ما أفاد مصدر عسكري يمني، فقد حققت تلك الضربات إصابات مباشرة في صفوف قوات هادي، كما دمر الجيش واللجان آلية لهم شرقي جبل الشبكة ذاته، وذلك بعد ساعات من مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال تصدي الجيش لزحفين مزدوجين لهم.

وأضاف المصدر نفسه أن محاولتي الزحف أسندتا بغارات عنيفة للتحالف السعودي، منذ السبت باتجاه مناطق الجديد والكَدَحَة والخضْراء شمالي مديرية ذُباب الساحلية جنوبي غرب تعز. يأتي هذا بعد ساعات من استشهاد 14 مدنياً بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في مديرية الوازِعِية المجاورة، كما استشهد 9 مدنيين آخرين بينهم 6 أطفال و3 نساء بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلاً في منطقة يَخْتُل بمديرية المَخَا التي لازالت المعارك فيها على أشدها بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى في الناحية الشرقية للمديرية ذاتها غرب المحافظة، جنوب البلاد .

وفي محافظة الضّالِع، حيث استكمل الجيش واللجان سيطرتهما على موقع جبل الخشبة في مديرية قَعْطَبَة شمالي المحافظة جنوب اليمن.

وفي محافظة أبين المجاورة، استهدف مسلحون مجهولون بقذائف المدفعية المجمع الحكومي للمحافظة في مدينة زُنْجُبَار عاصمة المحافظة. في السياق ذاته، تبنى تنظيم القاعدة مقتل قائد الحزام الأمني الموالي لهادي في مديرية لودّر رُشدي العلواني و3 من مرافقيه بكمين مسلح في منطقة جَحين شمالي المحافظة جنوبي البلاد .

أما في محافظة الجوف، فقد تحدث مصدر عسكري يمني، عن مقتل وجرح عدد من قوات هادي بغارة خاطئة للتحالف السعودي استهدفتهم في مديرية المُتُون شمالي المحافظة، بالتزامن مع إحباط الجيش واللجان محاولة تسلل قوات هادي أسفل منطقة العقبة بمديرية الخب والشعف المجاورة، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المقاتلين في صفوف الأخير عند الأطراف الشمالية للمحافظة الصحراوية شرق اليمن.

واستهدفت مقاتلات التحالف السعودي بغارتين جويتين جسر وادي مُور أكبر جسور محافظة حجة، والرابط بين الحُديدة ومناطق الشريط الحدودي في حرض وميدي الحدوديتين غرب اليمن. كما استهدفت مقاتلات التحالف بسلسلة غارات جوية مديرية صِرواح غربي مدينة مأرب شمال شرق البلاد، و منطقة الحصّامة في مديرية الظاهِر، ووادي أبو جبارة في مديرية كِتاف الحدودية غربي صعدة شمال اليمن.

وفي ما وراء الحدود اليمنية، قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين بقصف مدفعي للجيش واللجان استهدف موقع السُديس بالترافق مع استهداف القوة الصاروخية للجيش واللجان بصليات من صواريخ الكاتيوشا معسكر بليالين وتجمعات للجنود السعوديين في قيادة عليب وشرقي موقع آل حماد بنجران السعودية.

كذلك قصف الجيش واللجان بالمدفعية الثقيلة تجمعات برج موقع الخشْل العسكري، وموقعي ملحمة والبيت الأبيض بجيزان السعودية.

قوات الجيش واللجان استهدفت بالمدفعية الثقيلة تحصينات للجنود السعوديين في تلة عامر وموقعي المستحدث الجديد والشبكة ومنفذ علب بعسير السعودية.