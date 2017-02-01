الجيش اليمني يسيطر على جبل الروي الاستراتيجي في تعز

وعلى صعيد الغارات الجوية شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية استهدفت فيها منطقتي كيلو 16 والجبانة بالحديدة غرب اليمن ، وامتدت لتستهدف بغارتين منازل سكنية بمديرية سَاقين بمحافظة صعدة شمالاً ، كما استهدفت جسر عَصْفَرة بمديرية بني مَطر بالعاصمة صنعاء الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء مما تسبب بإعاقة حركة المسافرين، وفق ما افاد به مصدر محلي للميادين .

من جهته، احدث الإعلام الحربي عن مقتل 80 مسلحاً من المتحالفين مع التحالف السعودي وإصابة أكثر من 100 جراء استهداف القوات اليمنية بصاروخ باليستي معسكراً لهم في جزيرة زقر بالبحر الأحمر.

واعلن مصدر عسكري يمني أن الجزيرة المستهدفة تستخدمها السعودية والإمارات لتدريب المسلحين وارسالهم الى مختلف الجبهات داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.