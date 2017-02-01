الجيش اليمني يسيطر على جبل الروي الاستراتيجي في تعز

الجيش اليمني يسيطر على جبل الروي الاستراتيجي وعدد من التلال المجاورة بالوازعية في تعز، ومصدر عسكري يمني يفيد بفشل زحف لقوات هادي على جبل يام في نهم شرق صنعاء.
أعلنت وزارة الدفاع اليمنية سيطرة الجيش على جبل الروي الاستراتيجي وعدد من التلال المجاورة بالوازعية في تعز،يأتي هذا في وقت أفاد فيه مصدرعسكري يمني الميادين بفشل زحف لقوات هادي على جبل يام في نهم شرق صنعاء.
وتتواصل عمليات الجيش واللجان الشعبية داخل العمق السعودي، ففي نجران أفاد مصدر عسكري للميادين عن استهداف الجيش واللجان الشعبية بصلية من صواريخ الكاتيوشا موقع نُور عَيْن قبالة منفذ الخَضراء، بالإضافة إلى استهداف تجمعات الجنود السعوديين خلف جبال عَليْب، بعدد من قذائف المدفعية وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم.
كما استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمّع آليات وجنود سعوديين في مواقعهم خلف رقابة السُديس وشرق الشَبَكَة بصلية من الصواريخ وقذائف المدفعية.
وفي جيزان استهدف الجيش واللجان الشعبية بصواريخ الكاتيوشا موقعي الزَقِيْلة والرَمادي، وفق ما افاد به مصدر عسكري للميادين .
امّا في الداخل اليمني فتواصلت المواجهات العنيفة بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف السعودي من جهة أخرى بمديرية المَخَا جنوب غرب المدينة، حيث افاد مصدر عسكري عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات هادي والتحالف في قصف القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية تجمعاتهم بمنطقة المَحْجَرجنوب المديرية ، وتدمير 8 آليات عسكرية تابعة لهم ، فيما أعلنت الدفاع اليمنية عن تأمين الجيش واللجان الشعبية جبل الرَوي الاستراتيجي وعدد من التلال المجاورة بالوازعية جنوب غرب المدينة.
وتواصلت غارات التحالف السعودي على المحافظة ذاتها حيث شنّت 4 غارات جوية استهدفت فيها مديرية مَوْزِعْ غرب مدينة تعز جنوبي البلاد.
وفي نِهم شمال شرق صنعاء تتواصل المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى.
من جهته، أفاد مصدر عسكري الميادين بتدمير الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية تابعة لقوات هادي ومقتل من كان على متنها بقصف مدفعي استهدفهم بمنطقة حَريب بالمديرية، في ظل إسناد متواصل لقوات هادي على الأرض من قبل طائرات التحالف السعودي والتي شنت سلسلة غارات جوية استهدفت فيها منطقتي حَريْب ومَحَلّي .
وفي الجوف شمال شرق اليمن تحدث مصدر عسكري يمني عن استهداف الجيش واللجان الشعبية تجمعات قوات هادي بمنطقتي الخَليفين والخَنْجَر بمديرية خَبْ والشَعفْ شمال المحافظة،
وإلى صنعاء حيث تحدّث مصدر أمني يمني عن تمكّن الاجهزة الامنية واللجان الشعبية من ضبط كمية كبيرة من العبوات الناسفة عددها 50 عبوة بمديرية أرْحَب بصنعاء .
استهداف جزيرة في البحر الأحمر
وعلى صعيد الغارات الجوية شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية استهدفت فيها منطقتي كيلو 16 والجبانة بالحديدة غرب اليمن ، وامتدت لتستهدف بغارتين منازل سكنية بمديرية سَاقين بمحافظة صعدة شمالاً ، كما استهدفت جسر عَصْفَرة بمديرية بني مَطر بالعاصمة صنعاء الرابط بين محافظتي الحديدة وصنعاء مما تسبب بإعاقة حركة المسافرين، وفق ما افاد به مصدر محلي للميادين .
من جهته، احدث الإعلام الحربي عن مقتل 80 مسلحاً من المتحالفين مع التحالف السعودي وإصابة أكثر من 100 جراء استهداف القوات اليمنية بصاروخ باليستي معسكراً لهم في جزيرة زقر بالبحر الأحمر.واعلن مصدر عسكري يمني أن الجزيرة المستهدفة تستخدمها السعودية والإمارات لتدريب المسلحين وارسالهم الى مختلف الجبهات داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
من جهته، احدث الإعلام الحربي عن مقتل 80 مسلحاً من المتحالفين مع التحالف السعودي وإصابة أكثر من 100 جراء استهداف القوات اليمنية بصاروخ باليستي معسكراً لهم في جزيرة زقر بالبحر الأحمر.واعلن مصدر عسكري يمني أن الجزيرة المستهدفة تستخدمها السعودية والإمارات لتدريب المسلحين وارسالهم الى مختلف الجبهات داخل اليمن وعلى الحدود السعودية.
مقتل 80 مسلحاً من المتحالفين مع العدوان وإصابة أكثر من 100 جراء استهداف القوات اليمنية بصاروخ باليستي معسكراً لهم في جزيرة زقر بالبحر الأحمر— الاعلام الحربي مركزي (@C_Military1) ٣١ يناير، ٢٠١٧