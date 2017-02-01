شهداء وجرحى بغارات للتحالف السعودي جنوب صنعاء

استشهد 5 أشخاص وأصيب 3 آخرين من الصيادين باستهداف طائرات التحالف السعودي قاربهم في ساحل الخُوْخَة بمحافظة الحُديدة غرب اليمن.

كما استشهد رجل وطفل وأصيبت امرأة في غارة جوية للتحالف السعودي استهدفت منزلهم بشارع الخمسين جنوب العاصمة صنعاء، ويأتي ذلك بعد 5 غارات جوية للتحالف السعودي على منطقة الكَسّارة بمديرية هَمْدَان شمال غرب العاصمة صنعاء.

للميادين

وتحدث مصدر عسكريعن "كسر الجيش واللجان الشعبية عملية زحف جديدة لقوات الرئيس هادي باتجاه جبل يَام بمديرية نِهم شمال شرق صنعاء".

وأضاف المصدر عن "تكبيد قوات هادي خسائر كبيرة في الجنود والعتاد، حيث استمرت محاولة الزحف 3 ساعات استخدمت فيها مختلف أنواع الأسلحة".

وأفاد المصدر أنه في جبهة تعز جنوبي اليمن "أمّن الجيش واللجان الشعبية جبل الرَوي الأستراتيجي وعدد من التلال المجاورة بمديرية الوَازعِية جنوب غرب المدينة، فيما تتواصل المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي من جهة أخرى في أطراف مديرية المَخَا الساحلية جنوب وغرب المدينة دون إحراز أي تقدم للطرفين".

وتحدث مصدر عسكري يمني عن تدمير الجيش واللجان الشعبية دبابة تابعة لقوات الرئيس هادي في صد عملية زحف لهم بالمنطقة ذاتها وسقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوفهم عند جبهة كَرِشْ بمحافظة لحج المحاذية لتعز جنوبي اليمن.

كما أشار المصدر اليمني إلى أنه في مأرب شمال شرق اليمن، اندلعت مواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات الرئيس هادي المسنودة بالتحالف من جهة أخرى بمنطقة الرَبِيْعة شرق مديرية صِرواح غرب المحافظة، سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى من قوات هادي ودمرت آلية عسكرية تابعة لهم.

للميادين

وأكد المصدرأنه في الحدود اليمنية السعودية قُتل وجُرح عدد من الجنود السعوديين ودُمرت 5 آليات عسكرية ومخزن أسلحة لهم، خلال اقتحام الجيش واللجان الشعبية مركز القَرْن بعملية نوعية نفذت صباح الأربعاء بجيزان.