اليمن: مقتل قياديين من قوات هادي في مواجهات مع الجيش واللجان في المخّا

أفاد مصدر عسكري، بمقتل وجرح العديد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي فجر الجمعة خلال سيطرة الجيش واللجان على السلسلة الجبلية لمنطقة المفاليس وتلة الخزان في مديرية حيْفان جنوبي تعز والمطلتين على مديرية طُور الباحة التابعة لمحافظة لحْج المجاورة.

تقدم الجيش واللجان يأتي بالتزامن مع استعادة سيطرتهما على قرية وسوق الصِيار ومنطقة الكَدَحَة في مديرية الصِّلْوْ. كما استعاد الجيش واللجان الشعبية مواقع جديدة بمديرية المَعَافِر جنوب المحافظة والخط الواصل الى منطقة حِمْيَر، انطلاقاً من جبل الرَوي الاستراتيجي بمديرية الوازعِية في الأطراف الجنوبية الغربية للمحافظة.

في غضون ذلك قتل وجرح العشرات من قوات هادي، بقصف صاروخي للجيش واللجان استهدف تجمعاتهم في مديرية المَخَا.

وأكد مصدر عسكري يمنيمقتل العميد سالم راجح قائد قوات التطوع التي تمّ استجلابها من محافظات لحج وأبين والضالع، بالإضافة إلى مقتل قائد كتيبة يافع العقيد عبدالله فريد اليافعي وقائد مجموعة شباب المنصورة القيادي صبري مُجَوّر، والقيادي الميداني بليغ الجحافي.

في المقابل شنّت مقاتلات التحالف السعودي فجر الجمعة سلسلة غارات جوية على مناطق متفرقة في مديرية المَخَا غربي المحافظة جنوب البلاد.

وفي جبهة نِهم شمال شرق صنعاء فقد تحدث مصدر عسكري يمنيعن تصدي الجيش واللحان الشعبية لمحاولة عملية زحف جديدة لقوات هادي باتجاه منطقة المَدْفُون عند الأطراف الشمالية للمديرية.

وقال المصدر نفسه إن محاولة الزحف تمت من محورين شمالي وغرب المدفون، وأوقعت أعداداً كبيرة من القتلى والجرحى من قوات هادي، كما قتل وجرح العديد في صفوف الموالين لهادي خلال محاولة تسللهم باتجاه جبل القَتَب بالمديرية ذاتها.

وفي أبين جنوب اليمن، فجرّ عناصر من تنظيم القاعدة مركزاً أمنياً تابعاً للحزام الأمني الموالي للرئيس هادي في مديرية شَقْرة الساحلية. يأتي ذلك بعد ساعات من مقتل 6 عناصر من قوات هادي وجرح 4 آخرين منهم بكمين مسلح نصبه عناصر تنظيم القاعدة، أثناء انسحاب قوات هادي من منطقة العين بمديرية لودّر شمالي المحافظة جنوب البلاد.

وفي مأرب، استشهد مدني وجرح اثنين آخرين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في منطقة آل حجْلان، فيما دمر الجيش واللجان آلية عسكرية سعودية في وادي الربْيْعة بمديرية صِرواح غربي المحافظة شمال شرق اليمن.

وفي صعدة، جرح 4 أشخاص بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت الخط العام في مديرية مُنبْه. كما طاولت غارات التحالف السعودي مديريتي الظاهِر ورازِح غربي المحافظة شمال اليمن، ومنطقة الجر بمديرية عبس في حَجة غرب اليمن.

وإلى ما وراء الحدود اليمنية، فقد أطلق الجيش واللجان صليّة من صواريخ الكاتيوشا على تجمعات الجنود السعوديين ومهبط طائرات الأباتشي السعودية في موقع ومعسكر الحاجِر، بالتزامن مع استهداف مدفعية الجيش واللجان معسكر زَبْنه في عسير السعودية.

وفي نجران فقد استهدفت مدفعية الجيش واللجان مربض لمدفعية القوات السعودية غربي الشرفة، إضافة إلى تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مواقع سقام والسديس والشبكة والمخروق بنجران السعودية.

وكانت وزارة الدفاع السعودية قد أعلنت الخميس عن مقتل جنديين سعوديين خلال مواجهات مع الجيش واللجان في جيزان الحدودية.