صد محاولة تقدم جديدة لقوات هادي شمال شرق صنعاء

أفاد مراسل الميادين عن استشهاد صياد يمني وجرح 6 آخرين إثر قصف طائرات التحالف السعودي قواربهم في جزيرة الطرفة غربي محافظة الحُديْدة.

كذلك استشهدت امرأتان وطفل بقصف صاروخي لقوات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي المسنودة بالتحالف السعودي، استهدف قرى الأعْبل والحَزّم وبني رُبيْح في مديرية حَريْب القَراميْش، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت مديرية صِرواح المجاورة، غربي محافظة مأرب شمال شرق اليمن.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي خلال تصدي الجيش اليمن واللجان الشعبية لزحفهم المسنود بعناصر تنظيم القاعدة، باتجاه مواقع الجيش واللجان في مديرية قَيْفة شرقي محافظة البيضاء.

في المقابل أعلن تنظيم القاعدة عن تصدي عناصره لمحاولة تقدم الجيش واللجان في موقع "سماه"، وقال التنظيم في بيان له إن عناصره قتلوا 10 جنود من الجيش واللجان خلال المواجهات في محافظة البيضاء وسط اليمن.

قوات الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنت من صد محاولة تقدم جديدة لقوات هادي، باتجاه جبال القَتَب والرِبَاح في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء ما أسفر عن مقتل وجرح العديد منهم. إلى ذلك شنت طائرات التحالف السعودي 5 غارات جوية على معسكر الحَفَا شرقي العاصمة اليمنية.

وفي تعز، أفاد مصدر عسكري للميادين بمقتل وجرح عدد من قوات هادي خلال صد زحف من 3 جهات استمر لـ 5 ساعات متواصلة باتجاه قرية وسوق الصِيار في مديرية الصِّلْوْ جنوبي المحافظة، هذا ودمر الجيش واللجان دبابة لقوات هادي بصاروخ موجه جنوبي مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب تعز.