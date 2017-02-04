اليمن: إحراق ثلاث آليات وإعطاب طقمين سعوديين

الميادين

أفاد مراسلبإحراق ثلاث آليات وإعطاب طقمين سعوديين السبت في تقدم للجيش واللجان الشعبية في ميدي الحدودية مع السعودية.

وتحدث مصدر عسكري للميادين عن مقتل وجرح عدد من الجنود السعوديين خلال صدّ الجيش واللجان أكثر من سبع محاولات فاشلة لهم لاستعادة موقع الفريضة. وكان الجيش واللجان الشعبية فرضا الجمعة سيطرتهما على موقع الفريضة في جيزان.





واستهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمعات الجنود السعوديين وآلياتهم في مفرق الفريضة، بالتزامن مع غارات جوية للتحالف السعودي استهدفت وادي جارة في الخوبة بجيزان السعودية.





كذلك أحبط الجيش واللجان محاولة تقدم لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي المسنودة بغارات جوية للتحالف السعودي للسيطرة على طريق الطلعة في منفذ البُقْع الحدودي عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية غربي صعدة شمال اليمن.





وأشار مصدر عسكري للميادين إلى إنّ الجيش واللجان كسرا محاولة زحف ثانية لقوات هادي والتحالف السعودي في مديرية ميدي الحدودية بمحافظة حجة غرب اليمن، ما أدى إلى مقتل وجرح العديد من العناصر في صفوف الأخير.





وإلى مديرية نِهْم، فقد أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العديد من قوات هادي وتدمير وإعطاب خمس آليات عسكرية لهم، خلال كسر الجيش واللجان هجومهم على جبال الآذان والضبيعة. كما تمكن الجيش واللجان من صدّ عملية زحف لقوات هادي لليوم الثالث على التوالي باتجاه تلال الرِبَاح وغربي المَدْفُون في المديرية ذاتها، عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة صنعاء.





هذا وارتفعت حصيلة ضحايا قصف طائرات الأباتشي التابعة للتحالف السعودي على جزيرة الطرفة في محافظة الحُديْدة إلى ثلاثة شهداء وسبعة جرحى، فيما فُقد ثلاثة عشر صياداً غرب اليمن.

وفي محافظة تعز، استعاد الجيش واللجان سيطرتهما الكاملة على تلّة الشبكة بعد يوم واحد من استعادة السيطرة على سوق وقرية الصِيار في مديرية الصِّلْوْ جنوبي المحافظة.

وفي مأرب، استهدفت طائرات التحالف السعودي بستة غارات منطقتي المَحْجَزة والمَخْدرة ووادي حَبَاب بمديرية صِرواح غربي مأرب شمال شرق البلاد.

وكان قد قتل ثلاثة قياديين من قوات التطوع التي تمّ استجلابها من محافظات لحج وأبين والضالع لمساندة قوات هادي في قصف للجيش واللجان في مديرية المخا.