اليمن: قتلى وجرحى من قوات هادي بإطلاق صاروخ زلزال2 في المخّا

أفاد مصدر عسكريبصدّ الجيش واللجان الشعبية لزحفين واسعين لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي فجر الأربعاء على ميناء ومدينة المَخّا جنوب غرب تعز جنوبي اليمن.

وأضاف المصدر نفسه أن التحالف السعودي أسند عمليتي الزحف بـ 60 غارة جوية بمشاركة طائرات الأباتشي والبارجات البحرية، فيما أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن مقتل وجرح العشرات من قوات هادي والتحالف من بينهم عناصر من تنظيم القاعدة وداعش وجنود سودانيين إضافة إلى تدمير11 آلية عسكرية شرق المخّا.

كذلك أفاد مصدر عسكريبأن الجيش واللجان الشعبية أطلقوا صاروخ زلزال2 على تجمعات قوات هادي بمنطقة المِيْزان بمديرية المخّا، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، وإحراق مدرعتين في المنطقة ذاتها.

وفي نِهم شمال شرق صنعاء، فقد أفاد مصدر عسكريبأن الجيش واللجان الشعبية أحرقوا آلية عسكرية تابعة لقوات هادي بقذيفة مدفعية ما أدى إلى مقتل من كان على متنها بمنطقة مِلح بالمديرية. كذلك قتل عنصر من قوات هادي في عملية قنص للجيش واللجان الشعبية بوادي ملح بالمديرية.

وفي مأرب شمال شرق اليمن فقد تحدث مصدر عسكري يمنيعن تدمير الجيش واللجان الشعبية آلية عسكرية لقوات هادي بمنطقة المَخْدَرة بمديرية صِرواح غرب المحافظة. يأتي ذلك بعد تطهير الجيش واللجان الشعبية تبّة الأدْرِم واغتنام آليات عسكرية بأطراف صرواح بعد مواجهات عنيفة مع قوات هادي، وفق ما أفاد به مصدر عسكري

هذا، واستمرت مقاتلات التحالف السعودي في شنّ غاراتها الجوية حيث استهدفت بـ3 غارات جوية منطقة المشرفة بمديرية وصاب السافل بمحافظة ذمار وسط اليمن، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى من المدنيين. كذلك شنّت مقاتلات التحالف السعودي غارتين جويتين على منطقة الجَبّانَة بمديرية الصَليف بمحافظة الحديدة غرب اليمن. وامتدت الغارات لتستهدف بـ13 غارة جوية مديريتي حَرض ومِيدي الحدوديتين بمحافظة حجة غرب اليمن.

وإلى ما وراء الحدود اليمنية السعودية، فقد أفاد مصدر عسكريبأن الجيش واللجان قصفوا بالقذائف والصواريخ موقع الضَبعة ومعسكر عَاكِفَة نتج عن ذلك إعطاب طقم عسكري في موقع الضَبْعَة بنجران السعودية. كما استهدفت قذائف وصواريخ الجيش واللجان الشعبية موقع العَطْفَة السعودي بعدد من صواريخ الكاتيوشا وقصف موقع الشَبَكَة وتبة عامر بعسير.

الجيش واللجان الشعبية قصفوا بالمدفعية شمال الخُوبة بعدد من القذائف، ودمّروا مدرعة عسكرية للجيش السعودي خلال صدّ محاولة تقدم لهم باتجاه منطقة الحَثِيْرَة بجيزان والتي يسيطر عليها الجيش واللجان الشعبية، وفق ما أفاد به مصدر عسكري