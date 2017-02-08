اليمن: الجيش واللجان يصدّون زحف قوات هادي والتحالف باتجاه المخا

للميادين

للميادين

صرّح مصدر عسكري يمنيبأن الجيش واللجان الشعبية قاموا بصدّ زحف لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف باتجاه شرق مديرية المخا، وقصفوا تجمعات قوات هادي والتحالف في تعز جنوبي اليمن، مكبّدينهم خسائر بشرية بالعشرات وخسائر في الآليات.وقال المصدر إن "الزحف استمر 48 ساعة بإسناد من طائرات التحالف السعودي الحربية والأباتشي، ألقت خلالها قنابل محرمة دولياً على مديرية المخا بالتزامن مع قصف متواصل من البوارج".وتحدّث مصدر عسكري يمني آخر عن مقتل 3 عناصر من قوات هادي في قصف للجيش واللجان الشعبية على تجمعاتهم بوادي صالة شرق مدينة تعز مع استمرار المواجهات في الجهة الشرقية.وأفاد المصدربقصف الجيش واللجان الشعبية بالمدافع رقابة كُرَس جَوْبَح بجيزان السعودية محققة إصابات مباشرة.وكانت طائرات التحالف السعودي قد شنّت 9 غارات جوية، استهدفت 3 منها منطقتي بني بارق والمِحْشَاش، يتزامن ذلك مع استمرار المواجهات بين قوات الجيش واللجان الشعبية من جهة وقوات هادي من جهة أخرى في أطراف المديرية ذاتها.واستهدفت الغارة الرابعة مدينة مأرب شمال شرق اليمن، كما استهدفت 5 غارات مديريتي حَرض ومِيدي الحدوديتين بحجة غرب اليمن.وواصلت القوات السعودية القصف الصاروخي والمدفعي على مناطق متفرقة من مديرية مُنَبْة الحدودية بصعدة شمال اليمن.وأصيبت طفلة بغارة جوية استهدفت منزلهم في مديرية نِهْم شمال شرق صنعاء، واستشهد طفل وجرح 4 آخرون بينهم طفلان وامرأتان بانفجار قذيفة من مخلفات الحرب بمنطقة المَنَاسِح بمحافظة البيضاء وسط اليمن.