اليمن: استشهاد 4 مدنيين بغارة للتحالف السعودي بصعدة

أفاد مراسل الميادين باستشهاد 4 مدنيين بغارة جوية للتحالف السعودي استهدفت سيارتهم في منطقة ذويْب، في مديرية حيْدان جنوب غرب صعدة شمال اليمن.



فيما صرّح مصدر عسكري للميادين بمقتل وجرح عدد من قوات هادي وتدمير آلية لهم، في عملية للجيش واللجان في تلة السَيمن غرب تعز، بالتزامن مع تدمير ثلاث آليات عسكرية لهذه القوات بقصف صاروخي على تجمعاتهم شرق المخَا.



كما شهدت مناطق متفرقة من تعز أكثر من 100 غارة جوية للتحالف السعودي، فضلاً عن عشرات الغارات الأخرى على مديرية حرض الحدودية في محافظة حَجة ومديرية الصليف شمال الحُديْدة الساحلية غرب البلاد.



وتمكن الجيش واللجان من قتل وجرح العديد من قوات هادي خلال مواجهات في منطقة صِفر الحنايا في المُتُون شمال محافظة الجوف.



أما عند الحدود اليمنية السعودية فقد جدد الجيش واللجان قصفهم الصاروخي والمدفعي على معسكري عاكفة وآل حماد بنجران السعودية، إضافة إلى قصف تجمعات الجنود السعوديين وقوات هادي في منفذ الطِوال الحدودي ومبنى الجوازات بجيزان وموقع نشمه بعسير السعودية.