الجيش اليمني يستهدف تجمعات سعودية في جيزان

مدفعية الجيش اليمني واللجان الشعبية تستهدف تجمّعات الجيش السعودي في موقع الشِرْحا بجيزان السعودية، وتتصدى لزحف قوات هادي المدعومة بطائرات التحالف السعودي شمال صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجة غرب اليمن.
قتل عدد من قوات هادي بينهم العقيد علي المعزبي قائد كتيبة النصر في اللواء 82، فيما جرح عدد آخرين منهم، خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي شمالي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجة غرب اليمن.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير الجيش واللجان لـ6 آليات عسكرية والإستيلاء على آليتين لهم خلال المواجهات شرقي مديرية المَخَا في تعز، بالمقابل استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ6غارات جوية جبل النار في المديرية ذاتها غربي المحافظة.
وأكّد مصدر عسكري آخر للميادين نجاح عملية الإفراج عن 11 عنصراً من قوات هادي مقابل 13عنصراً من الجيش واللجان .
وفي صعدة، شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديريتي الظاهِر وشدا الحدوديتين غربي المحافظة شمال اليمن. وعند الحدود اليمنية السعودية، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمّعات الجنود السعوديين في التلال الرملية وجبل الصم وقيادة عليب، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على موقع الطلعة بنجران السعودية.
كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمّعات الجيش السعودي في موقع الشِرْحا بجيزان السعودية.
بدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير الجيش واللجان لـ6 آليات عسكرية والإستيلاء على آليتين لهم خلال المواجهات شرقي مديرية المَخَا في تعز، بالمقابل استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ6غارات جوية جبل النار في المديرية ذاتها غربي المحافظة.
وأكّد مصدر عسكري آخر للميادين نجاح عملية الإفراج عن 11 عنصراً من قوات هادي مقابل 13عنصراً من الجيش واللجان .
وفي صعدة، شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديريتي الظاهِر وشدا الحدوديتين غربي المحافظة شمال اليمن. وعند الحدود اليمنية السعودية، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمّعات الجنود السعوديين في التلال الرملية وجبل الصم وقيادة عليب، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على موقع الطلعة بنجران السعودية.
كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمّعات الجيش السعودي في موقع الشِرْحا بجيزان السعودية.
الفاو: مخزون القمح في اليمن ينتهي بحلول آذار/ مارس
وقالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الجمعة في تقرير لها إنّ التقديرات الخاصة بإمدادات القمح في اليمن تشير إلى أنها تكفي حتى نهاية آذار/ مارس القادم، وأضافت أن هناك من مخاوف من تعطّل الواردات.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أنّ اليمن يواجه أزمة قمح أكثر إلحاحاً مما كان يُعتقد في السابق. وفي 27 كانون الثاني/ يناير قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مجال المساعدات لرويترز إنّ اليمن لديه مخزونات قمح تكفيه لمدّة تقريبية تصل إلى ثلاثة أشهر.
وأشار تقرير للمنظمة إلى أنّ اليمن يواجه أزمة قمح أكثر إلحاحاً مما كان يُعتقد في السابق. وفي 27 كانون الثاني/ يناير قال مسؤول كبير في الأمم المتحدة في مجال المساعدات لرويترز إنّ اليمن لديه مخزونات قمح تكفيه لمدّة تقريبية تصل إلى ثلاثة أشهر.