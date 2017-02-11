الجيش اليمني يستهدف تجمعات سعودية في جيزان

قتل عدد من قوات هادي بينهم العقيد علي المعزبي قائد كتيبة النصر في اللواء 82، فيما جرح عدد آخرين منهم، خلال تصدي الجيش واللجان لزحفهم المدعوم بطائرات التحالف السعودي شمالي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجة غرب اليمن.

بدورها، أعلنت وزارة الدفاع اليمنية عن تدمير الجيش واللجان لـ6 آليات عسكرية والإستيلاء على آليتين لهم خلال المواجهات شرقي مديرية المَخَا في تعز، بالمقابل استهدفت مقاتلات التحالف السعودي بـ6غارات جوية جبل النار في المديرية ذاتها غربي المحافظة.

وأكّد مصدر عسكري آخر للميادين نجاح عملية الإفراج عن 11 عنصراً من قوات هادي مقابل 13عنصراً من الجيش واللجان .

وفي صعدة، شنّت طائرات التحالف السعودي سلسلة غارات جوية على مديريتي الظاهِر وشدا الحدوديتين غربي المحافظة شمال اليمن.

وعند الحدود اليمنية السعودية، استهدفت مدفعية الجيش واللجان تجمّعات الجنود السعوديين في التلال الرملية وجبل الصم وقيادة عليب، فيما شنّت طائرات التحالف السعودي 4 غارات جوية على موقع الطلعة بنجران السعودية.

كما استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمّعات الجيش السعودي في موقع الشِرْحا بجيزان السعودية.