منسق الشؤون الإنسانية في اليمن: أشعر بالفزع!

قال منسّق الشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكغولدريك في بيان أصدره الخميس بشأن مجزرة العزاء التي وقعت الأربعاء في مديرية أرحب والتي ارتكبتها طائرات التحالف السعودي، إنّ مصادر رسمية أكّدت مقتل 6 نساء وفتاة صغيرة وجرح 15 إمرأة أخرى على الأقلّ، بعضهنّ إصابتهنّ بالغة في الغارات الجوّية على مجلس العزاء.

الميادين

وفي نسخة من البيان حصلت عليها قناة، أشار ماكغولدريك إلى أنه ليست المرّة الأولى التي تُقتل فيها النساء والأطفال نتيجة الغارات على المدارس والمنازل والمستشفيات في اليمن، كما أنها ليست المرّة الأولى التي يتم استهداف مجالس عزاء بغارات جوية.وأضاف "أشعر بالفزع أن تتسبب مثل هذه الخسائر المأساوية في الأرواح في زيادة تصعيد الأعمال القتالية كإطلاق صاروخ بالستي على منطقة في عسير السعودية".

ورأى ماكغولدريك أنّ أساليب الحرب التي تتبعها الأطراف المتحاربة في اليمن تأخذ منحى يتسبّب في إيقاع الأذى بالمدنيين.

وشدّد ماكغولدريك على أنّ حالات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية تتفاقم في اليمن، لافتاً إلى أنّ مجزرة مجلس العزاء تأتي في وقت يعيش فيه اليمن معاناة شديدة.