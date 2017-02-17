اليمن: السعودية ترسل قائد مجموعات متطرّفة في سوريا لمراقبة التحرّكات الإماراتية

الميادين

أفاد مصدر عسكري لقناةبأنّ السعودية أرسلت سريّتين من قوّاتها الخاصة إلى مديرية مخا غربي مدينة تعز اليمنية، بقيادة أحد قيادات الاستخبارات الذي كان يقود مجموعات متطرّفة في العراق وسوريا.

وأضاف المصدر أنّ القيادي في الاستخبارات السعودية تم إرساله إلى المخا لرصد ومراقبة التحرّكات والاتصالات العسكرية لدولة الإمارات.

ولفت المصدر إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد العداء بين السعودية و"الإخوان المسلمين في اليمن" من جهة ودولة الإمارات و"المجموعات السلفيّة" من جهة أخرى، كما حدث في مطار عدن الدولي قبل أيّام.