اليمن: السعودية ترسل قائد مجموعات متطرّفة في سوريا لمراقبة التحرّكات الإماراتية

اليوم 11:20 م 239 قراءة
الميادين نت
السعودية ترسل قوات خاصة إلى مديرية مخا غربي مدينة تعز اليمنية لمراقبة التحرّكات العسكرية الإماراتية هناك بعد فترة من "التشنّج" بين السعودية و"الإخوان المسلمين في اليمن" من جهة ودولة الإمارات و"المجموعات السلفيّة" من جهة أخرى.
القوات المنتقلة إلى مخا بقيادة أحد قيادات الاستخبارات الذي قاد مجموعات متطرّفة في العراق وسوريا
القوات المنتقلة إلى مخا بقيادة أحد قيادات الاستخبارات الذي قاد مجموعات متطرّفة في العراق وسوريا
أفاد مصدر عسكري لقناة الميادين بأنّ السعودية أرسلت سريّتين من قوّاتها الخاصة إلى مديرية مخا غربي مدينة تعز اليمنية، بقيادة أحد قيادات الاستخبارات الذي كان يقود مجموعات متطرّفة في العراق وسوريا.

وأضاف المصدر أنّ القيادي في الاستخبارات السعودية تم إرساله إلى المخا لرصد ومراقبة التحرّكات والاتصالات العسكرية لدولة الإمارات.

ولفت المصدر إلى أنه لوحظ في الفترة الأخيرة ازدياد العداء بين السعودية و"الإخوان المسلمين في اليمن" من جهة ودولة الإمارات و"المجموعات السلفيّة" من جهة أخرى، كما حدث في مطار عدن الدولي قبل أيّام.

المصدر: الميادين