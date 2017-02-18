صالح: إسرائيل تدعم العدوان على اليمن

اتهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح إسرائيل بدعم العدوان الذي يشنّه التحالف السعودي على اليمن، قائلاً إن "عاصفة الحزم لم تحزم شيئاً ولم تحقق هدفاً غير المزيد من الدماء والأشلاء والدمار ومحاولات تجويع وقتل 27 مليون يمني من خلال الحصار الجائر برّاً وبحراً وجوّاً".

وفي منشور له على صفحته على موقع فيسبوك، قال صالح إنّ العدوان يُمارس على مرأى ومسمع كل دول العالم وفي المقدّمة الأمم المتحدة "التي أضحت بصمتها ومباركتها لكل ممارساته التي تتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة وكل القوانين الإنسانية والدولية".

وأضاف إن "من يقّدم الإحداثيات للأهداف التي طالها العدوان هدفه تحقيق الانفصال وقد سبق وأفشلنا مشروعه عام 1994"

وفي هذا الإطار، ذكّر الرئيس اليمني السابق بمجزرة القاعة الكبرى التي راح ضحيّتها أكثر من 140 شهيداً وأكثر من 600 جريح.