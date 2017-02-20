مقتل 3 جنود سعوديين برصاص قناصة الجيش اليمني واللجان

أفاد مصدر عسكري يمني الميادين بمقتل وجرح عدد من قوات الرئيس عبدربه منصور هادي وتدمير 3 آليات عسكرية لهم، إثر استهداف الجيش واللجان لتجمعهم بصاروخ زلزال 2 في مديرية المَخَا الساحلية غرب تعز، كما قتل 6 عناصر من هذه القوات بعملية قنص في تلة المُكَلْكِل بمديرية صَالة شرق تعز.

وفي محافظة البيضاء، قتل وجرح العديد من قوات هادي وتنظيم القاعدة خلال تصدي الجيش واللجان لمحاولة تقدمهم في منطقة العَقْلة التابعة لمديرية الصَوْمَعَة شرق محافظة البيضاء.

كما دارت مواجهات عنيفة بين الجيش واللجان، وبين قوات هادي مسنودة بالتحالف السعودي في صبرين بمديرية الخب والشعف، أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وشنت طائرات التحالف السعودي 6 غارات جوية على كلية الطيران غرب صنعاء ومنطقة المُعافى في مديرية نِهْم عند الأطراف الشمالية الشرقية للعاصمة. كما استهدفت الغارات مديرية صِرواح غرب مأرب وقرية المُعافى في مديرية نِهْم شمالي شرق صنعاء.

وعند الحدود اليمنية السعودية قتل وجرح عدد من قوات هادي ودمرت آلية عسكرية لهم خلال مواجهات مع الجيش واللجان شمال صحراء ميدي، في حين شنت طائرات التحالف السعودي أكثر من 70 غارة على مناطق متفرقة في مديرية ميدي الحدودية مع السعودية.

وفي جيزان قتل 3 سعوديين برصاص قناصة الجيش واللجان في موقعي السِرداح والكرس والفريضة، بالتزامن مع تدمير جرافة عسكرية في رقابة الدخان، إلى ذلك استهدفت القوة الصاروخية للجيش واللجان معسكر وعلان بصاروخ الصرخه3 في المقابل شنت طائرات التحالف السعودي غارة جوية على موقع التويلق العسكري بجيزان السعودية.

وفي عسير قتل وجرح عدد من الجنود السعوديين ودمرت آلية عسكرية لهم بقصف صاروخي للجيش واللجان في منطقة الربوعة السعودية.