المجاعة تهدد 7ملايين يمني

حذّر منسّق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتّحدة في اليمن جيمي مكغولدريك من أنّ 7 ملايين يمنيٍّ أصبحوا أقرب إلى المجاعة من أيّ وقتٍ مضى.

وفي بيان له، عبّر مكغولدريك عن قلقه البالغ جرّاء تصعيد النزاع والحشد العسكري في السواحل الغربية لليمن، لافتاً إلى أنّ التصعيد العسكري سيكلّف المدنيين غالياً وسيفاقم الأوضاع الإنسانية المتردّية.



وأوضح المسؤول الأممي أن أكثر من 17 مليون شخصٍ في اليمن غير قادرين حاليّاً على إطعام أنفسهم بشكلٍ كافٍ.



وكان وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين قال في 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2016 إن "كل يوم حرب يكلّف المدنيين كثيراً، وهناك 3 ملايين مشرد والجوع يشمل أغلبية اليمنيين، بالإضافة إلى مليوني يمني يحتاجون للمساعدة".







