إحراق مخزن أسلحة بقصف صاروخي للجيش اليمني على نجران السعودية

أعلنت وزارة الدفاع اليمنية إحراق مخزن أسلحة في موقع الفواز السعودي بنجران السعودية، إثر قصف صاروخي ومدفعي للجيش اليمني واللجان الشعبية.وأفاد مصدر عسكريبأن الجيش واللجان الشعبية أطلقا صلية صواريخ كاتيوشا على تجمعات الجيش السعودي وآلياتهم في معسكر العطار وموقعي القفل وملحمة بجيزان، كما امتدت صواريخ وقذائف الجيش واللجان الشعبية لتستهدف معسكر الحاجر بعسير. وفي الداخل اليمني، تحدث مصدر عسكريعن سقوط قتلى وجرحى من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء تصدي الجيش واللجان لزحفهم باتجاه تلة الخزان في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز جنوب اليمن. في سياق متصل، شنت طائرات التحالف السعودي خمس غارات جوية على منطقة الزهاري شمال مديرية المخأ جنوب غرب تعز، واستهدفت طائرات التحالف السعودي بأربع غارات جوية ميناء الحيمة في مديرية الخوخة الساحلية جنوبي محافظة الحديدة غرب اليمن.