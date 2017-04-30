اليمن: مطالبة للتحالف بتصحيح العلاقه مع الحراك الجنوبي

أصدرت قيادة السلطة المحلية ومجلسي الحراك الثوري والمقاومة بمديرية الحد يافع في اليمن بياناً حول المستجدات الأخيره المتمثلة في بعض قرارات صادرة عن "رئاسة الشرعية في 27 نيسان/أبريل وهي بتوقيتها هذا لها مقصدها ومغزاها الرابط لإعلان 27 نيسان/أبريل 1994 يوم إعلان الحرب على الجنوب من قبل ماسميت بالشرعية في ذلك الوقت وإن اختلف الزمان والطريقة" بحسب البيان.



البيان أشار إلى أنّ القرارات التي صدرت هي قرارات سياسية محضة استهدفت قضية الجنوب وشعبه البطل وقواه الحراك الجنوبي ومقاومته المسلحه وخلال إبعاد الرموز القيادية للمقاومة من مواقعها الإدارية ممثلة باللواء عيدروس الزبيدي وغيره من القيادات ولم تكن تلك القرارات إلا نتيجة لأعمال الشرعية بقواها المختلفة التي عملت على محاربة تلك القيادات وعملت جاهدة على إفشال أي جهود لهم وإظهارهم بالقيادة العاجزة حتى تصل إلى مبتغاها في تلك القرارات ومع هذا فان تلك القيادات قد حققت نجاحآ ملموس ومحسوس في محاربة الارهاب والحفاظ على الأمن ومحاولة توفير الخدمات وعلية فاننا نؤكد التالي:



1 - يؤكد الاجتماع عن الرفض لتلك القرارات السياسية التي لم تستهدف تلك الرموز القياديه بحد ذاتها بل استهدفت قضية شعب الجنوب ومقاومته الباسله وحراكه السلمي التي ناضلت وقاتلت من أجل تحرير الجنوب واستقلاله واستعادة دولته ونعلن عن وقوفنا الى جانب اللواء عيدروس الزبيدي وكل القيادات الجنوبية المستهدفه من قبل الشرعية والقوى المعاديه .



2 - يؤكد الاجتماع استعداد ابناء الحد للمشاركة الفاعله مع كل ابناء الجنوب في التعبير عن الرفض لتلك القرارات بالطرق والوسائل وفقآ لتوجيهات القيادات المركزية.



3 - يناشد الاجتماع كل ابناء الجنوب والمقاتلين خارج حدود الجنوب على العودة للدفاع عن الجنوب وحمايته من القوى التي تستهدف قضيته وهدفه المنشود .



4 - يطالب الاجتماع دول التحالف العربي بتصحيح العلاقه المشتركه مع المقاومه الجنوبية والحراك الجنوبي وبنائها على اسس صحيحه التي تكفل تحقيق اهداف قوى التحالف في هزيمة المد الرافضي العفاشي وتحقيق تطلعات شعب الجنوب في بناء دولته.



5 - يطالب الاجتماع قيادات مكونات الجنوب ومقاومته المسلحه بالتقييم الواقعي والشفاف لوضعنا القائم والاستفادة من ذلك التقييم في ترتيب اوضاعنا في الجنوب بما يمكنا من تجاوز اي تأثير من مثل تلك القرارات.



6 - يؤكد الاجتماع على تنفيذ القرارات المتخذه والمرتبطه في نشاطنا داخل المديرية.



