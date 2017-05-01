اليمن: تصاعد حدّة المواجهات جنوباً وإسقاط طائرة حربية للتحالف بصحراء ميدي

أفاد مصدر عسكري لـ الميادين بمقتل وجرح العديد من قوات الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال تصدّي الجيش واللجان لزحوفاتهم في منطقتي الأربعين والجَرة، بالتزامن مع استهداف القوة الصاروخية لتحصيناتهم في منطقة عُصَيْفْرة شمالي غرب المدينة بصواريخ الكاتيوشا، كما شهد حي الدعوة ومحيط معسكر التشريفات مواجهات مماثلة في الجهة الشرقية للمدينة، أدّت إلى قتلى وجرحى في صفوف الطرفين.



في سياق ذلك، دمّر الجيش واللجان آلية عسكرية لقوات هادي بعبوة ناسفة في منطقة الثوباني بمديرية مَوْزَع، في ظل استمرار القصف الجوي والبحري للتحالف السعودي على معسكر خالد بن الوليد الواقع بين مديريتي المَخَا ومَوْزَع، هذا وشّنت مقاتلات التحالف نحو 15غارة جوية على جبل حَوزان في مديرية ذُباب الساحلية جنوب غرب المحافظة.

وفي محافظة شبوة، قتل وجرح العديد من قوات هادي خلال عملية وصفها مصدر عسكري بـ "النوعية" نفذ فيها الجيش واللجان هجوماً واسعاً على مواقعهم في منطقة الصفراء بمديرية عسيلان غربي المحافظة جنوب اليمن.





كما شهدت محافظة الجوف المجاورة مقتل وجرح 9 عناصر من قوات هادي، فيما دُمرت آليتان عسكريتان لهم خلال مواجهات مع الجيش واللجان في وادي هَرَب بمديرية الخَب والشْعْف، بالإضافة إلى وقوع قتلى وجرحى من قوات الرئيس هادي إثر اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم في منطقة سَداح بمديرية المصّلوب شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.





وفي ما وراء الحدود اليمنية، فقد قتل جنديان سعوديان بنيران قناصة الجيش واللجان في منطقة الفَريْضة بالتزامن مع قصف مدفعي على تجمعات القوات السعودية في موقع المَصْفوقة في منطقة الدُخان بجيزان السعودية.





كذلك قصفت القوة الصاروخية والمدفعية للجيش واللجان بصواريخ الكاتيوشا تجمعات للجيش السعودي في معسكر رجلا ومواقع الطلعة والشبكة والمخروق الصغير والعُش بعد ساعات فقط من إحباط محاولة زحف قوات هادي والتحالف السعودي باتجاه جبال العليب عند الحدود المشتركة بين اليمن والسعودية والتي أسفرت عن قتلى وجرحى من قوات هادي والتحالف السعودي.





وأعلنت وزارة الدفاع اليمنية إسقاط طائرة حربية بدون طيار للتحالف السعودي في صحراء ميدي، في حين قتل 6 عناصر من قوات هادي برصاص قناصة الجيش واللجان شمالي صحراء ميدي الحدودية مع السعودية في محافظة حَجّة غرب اليمن.







وكان مصدر عسكري أفاد الميادين بـ مقتل وجرح العديد من قوات الرئيس هادي، بالإضافة إلى اغتنام عتاد عسكري لهم خلال اقتحام الجيش واللجان لمواقعهم الواقعة غربي تلال صِفر الحنايا، في عملية مباغتة فجر الأحد بمديرية المتون شمالي محافظة الجوف شرق اليمن.